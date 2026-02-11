De la noche más cálida a la alerta naranja por viento: la borrasca Nils llega con fuerza a Valencia

La borrasca Nils ya sacude Valencia. La alerta naranja, en vigor desde las 18:00 horas de este miércoles, dejará fuertes rachas de viento de 90 km/h en el litoral norte y sur y el interior sur de la provincia, mientras que el interior norte se mantiene en alerta amarilla con viento de hasta 80 km/h de componente oeste.

Todas las alertas seguirán activas hasta el jueves 12 de febrero en Valencia, aunque a partir de medianoche todo el territorio estará en aviso amarillo, sin distinciones.

Las provincias de Castellón y Alicante, por su parte, se mantienen en alerta amarilla con rachas máximas de poniente de hasta 80 km/h.

El litoral sur de Alicante esquiva la alerta este miércoles, pero se activará en la medianoche del jueves, a la vez que sube a naranja en el interior de la provincia durante la madrugada, para volver a amarilla a las 6 de la mañana del jueves.

En Castellón se mantiene el aviso amarillo en toda la provincia este miércoles, y decae en la costa de cara al jueves 12.

Municipios con las rachas más fuertes

La localidad castellonense de Atzeneta del Maestrat ha registrado en la madrugada de este miércoles las rachas más fuertes de viento, que han llegado a los 104 km/h. Le sigue Vilafranca, también en Castellón, con 86 km/h y el aeropuerto de Valencia, donde se han registrado 82 km/h. En València ciudad las rachas más fuertes han llegado a los 67 kilómetros por hora.

Aviso por fenómenos costeros

La totalidad de la costa valenciana está en aviso amarillo por fenómenos costeros por el viento, que será de hasta 60km/h y fuerza 7. El aviso entra en vigor a última hora de la tarde de este miércoles y se mantendrá hasta el jueves. El litoral de Castellón desactiva la alerta a las 6 de la mañana, en el de Alicante decae a las 12:00 horas, mientras que en las costas de Valencia se mantendrá hasta las 15:00 horas.

Temperaturas de récord

En cuanto a las temperaturas, el fuerte poniente está dejando mínimas muy superiores a lo esperado para la época del año. Esta noche, del 10 al 11 de febrero, ha sido la más cálida desde que hay registros según ha informado Aemet en sus redes sociales. Ciudades como Sagunt o Benidorm han superado los 20 grados de mínima, mientras que la capital valenciana se ha quedado en los 18.9 grados esta noche.

Este dato choca frontalmente con el registrado el mismo día hace 70 años, cuando hubo un récord histórico de frío, con 12 días de helada en el observatorio de Viveros de València y hasta -7.2 °C el día 11 de febrero de 1956.