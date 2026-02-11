Rufián irrumpe entre los votantes valencianos como el 'presidenciable' favorito en la izquierda alternativa

Gabriel Rufián es diputado en el Congreso por Barcelona. Su escaño lo obtuvo bajo las siglas de un partido de izquierdas catalanista e independentista, Esquerra Republicana de Catalunya, que tiene una federación, ERPV, que no ha alcanzado el 1 % de los votos en ninguna de las elecciones que ha concurrido en solitario en tierras valencianas, una realidad que no varia respecto a estas siglas según se observa en las encuestas; sin embargo, como quien separa la obra del artista, una cosa es el partido y otra la persona y Rufián se ha erigido como uno de los favoritos entre los votantes valencianos como presidenciable del Gobierno.

En pleno debate sobre la alianza entre todas las formaciones a la izquierda del PSOE, incluidas también aquellas de carácter nacionalista o incluso secesionista, Rufián es la cuarta opción cuando se le pregunta a los votantes de la Comunitat Valenciana por su preferencia para llegar a la Moncloa. Según los datos del CIS del mes de enero, el portavoz de ERC es el favorito para encabezar el Ejecutivo central para el 8,6 % de los 432 valencianos encuestados por el instituto demoscópico, solo superado por Pedro Sánchez (19,9 %), Santiago Abascal (13,4 %) y Alberto Núñez Feijóo (11,8 %).

La muestra es más bien limitada para ver movimientos autonómicos, pero sí tiene cierto simbolismo en ver cómo Rufián logra el 'sorpasso' a Yolanda Díaz como referente favorita de la izquierda alternativa. A la vicepresidenta del Gobierno le señalan como la favorita el 2,2 % de los encuestados valencianos. Es una caída de cuatro puntos respecto a noviembre, última vez de este dato por autonomías, cuando cosechaba el 6,3 %; un descenso casi idéntico a la subida que ha vivido Rufián en este estudio sociológico de hace dos meses, cuando tuvo el 4,4 %. Otras figuras de la izquierda a la izquierda de los socialistas también están claramente por debajo como Irene Montero (1,9 %), Ione Belarra (0,7 %) y Pablo Iglesias (0,1 %).

Lo llamativo de los datos sobre el portavoz de ERC es que la Comunitat Valenciana es la segunda donde mayor porcentaje obtiene como favorito para presidir el Gobierno solo por detrás de Navarra, donde es un 9,6 %, y su respaldo es el doble a la media estatal (4,2 %). También supera el dato en Cataluña, donde le señalan el 4,6 % como preferido para llegar a la Moncloa. Ese gran respaldo a Rufián, que se vio en cierta medida en Onil y Petrer hace dos semanas a llenar un acto con 600 personas, se da sobre todo entre los que admiten haber votado a Sumar en las elecciones de julio de 2023, con un 23 % que lo ven como presidenciable, por el 4,5 % que señala a Díaz, quien encabezó la candidatura en esos comicios.

Gabriel Rufián, con militantes de Esquerra Republicana en el Bar Tardor de Ontinyent. / Perales Iborra

En esa papeleta concurría Compromís que lideró la lista en la circunscripción de Valencia y Castellón. Los valencianistas están siendo apelados ante los movimientos que se están llevando a cabo en la izquierda a nivel estatal, tanto en la plataforma que promueve Rufián como en la nueva reconfiguración del espacio que presentarán el próximo 21 de febrero Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y els Comuns. Son dos movimientos independientes que, sin embargo, no tienen una postura unificada dentro de Compromís como quedó patente este martes.

Decidirá Compromís

De hecho, la misma sala de prensa del Congreso mostró dos posturas distintas. Por una parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, de Més, se desvinculó de la reformulación de la izquierda estatal y llamó a limitarse a explorar meras alianzas estatales con la nueva coalición que salga adelante, si eso. Sin embargo, su compañero de filas pero adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez (del ala de Iniciativa), sí defendió abiertamente no solo formar parte de esta candidatura, sino implicarse directamente en su conformación, dado que el espacio progresista a nivel nacional es una tarea que también les concierne.

A esa divergencia le quiso quitar hierro minutos después, a 350 kilómetros, en la sala de prensa de las Corts, el síndic de la formación, Joan Baldoví. "Afortunadamente no somos iguales, es lo que nos ha permitido llegar a los puntos que estamos hoy", indicó el dirigente valencianista que aseguró que será "la dirección de Compromís la que decidirá" cuál será el futuro de la formación. "Ahora es prematuro hablar de pactos", indicó al tiempo que reclamó centrarse en hablar "de los problemas de los valencianos".