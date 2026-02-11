Los sindicatos logran incluir las mejoras salariales en la negociación con Educación

La promesa de la nueva consellera de Educación Carmen Ortí fue talante y mano tendida a todo el mundo. Se puede comprobar en su agenda repleta de reuniones desde hace semanas con todos los sectores educativos. Sin embargo, hay reuniones que cuestan en llegar más que otras.

Es el caso de los sindicatos educativos que la recibieron con una huelga el pasado 11 de diciembre, pocos días después de acceder al cargo. A decir verdad la protesta iba dirigida contra su antecesor José Antonio Rovira, pero sea como sea la situación en lo laboral con los profesores no era nada buena. Ortí, como inspectora de educación de formación, es experta en apagar incendios, y ha empezado por los focos activos más pequeños. Tenía mucho trabajo por delante.

Una de las primeras reuniones de Ortí fue con estos sindicatos en pie de guerra. El objetivo era calmar las aguas y mostrar que, por su parte, había disposición al diálogo. Sin embargo, esas reuniones quedaron solo en palabras, y no un compromiso negociador de las demandas (sobre todo salariales) del profesorado valenciano.

Las centrales sindicales se fueron quedando sin paciencia y este martes convocaron decenas de concentraciones docentes en patios de colegios de centros de toda la Comunitat. El objetivo de estas protestas era que Conselleria aceptara las demandas de la huelga dentro de la mesa de negociación, que se debatieran los puntos de subida salarial, reducción de ratios o mejores infraestructuras. Finalmente, según los sindicatos, estos puntos se han incluído en la negociación prevista para mañana.

Negociación para evitar otra huelga

La temperatura del malestar docente llevaba años creciendo a fuego lento tras varias decisiones impopulares entre los sindicatos del conseller Rovira. A esto se le sumó década y media de salarios congelados en el colectivo. El cóctel cristalizó en un calendario de huelgas que comenzó el pasado 11 de diciembre y que amenazaba con continuar hasta mayo si no había subida salarial.

El nombramiento de Ortí fue un bálsamo y obligó a los sindicatos a dar a la nueva consellera el margen de la duda. Sin embargo, tras semanas sin dar pasos amenazaron de nuevo con movilizaciones. Finalmente Conselleria se ha comprometido a dar un calendario de negociación que incorpore los puntos propuestos en la plataforma.

Los sindicatos tienen una serie de puntos clave que giran en torno a unas mejoras salariales que ya se están dando en otras autonomías y que les hagan salir del furgón de cola de los docentes peor pagados de toda España.

Además de esta exigencia, lo sindicatos reclaman una reducción de ratios en las aulas y aligerar una carga burocrática que asfixia el trabajo docente y provoca que los profesores estén más tiempo rellenando papeles que dando clase.

Asímismo, reivindican mejorar las plantillas y las infraestructuras, y medidas que potencien la enseñanza en valenciano, revocando legislaciones como la consulta de la lengua que permitió a las familias votar la lengua base que quieren para sus hijos e hijas. Los sindicatos, además, han entregado a la administración decenas de manifiestos de claustros, consejos escolares y asambleas de profesorado exigiendo una negociación inmediata.