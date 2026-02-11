Los taxistas convocan un paro de 24 horas el 25 de febrero para evitar la "liberalización total de las VTC"
Las asociaciones mayoritarias aseguran que la supervivencia del sector "pende de un hilo" e instan al Consell a protegerlo en el decreto que prepara
F. A.
Las Asociaciones representativas del Taxi de la Comunitat Valenciana han llegado al acuerdo de convocar un paro de 24 horas, el próximo día 25 de febrero de 2026, a partir de las 6 de la mañana y hasta esa hora del día siguiente. El sector lleva meses esperando que la Conselleria de Transportes "devuelva el equilibrio entre los dos sectores (el taxi y las VTC) agravado por la última sentencia del TSJC, que aunque no es firme, puede generar la liberalización total de las VTC en la Comunitat Valenciana", según explican en un comunicado.
Por la supervivencia el sector
El martes, el propio Conseller y vicepresidente Vicente Martínez Mus, hizo pública su intención de en breves fechas, publicar un Decreto Ley que devuelva este equilibrio al sector del servicio público de transporte. "No obstante, aunque agradecemos profundamente la buena intención del conseller, el sector se encuentra en una situación, en la que su supervivencia pende de un hilo", abundan en la nota en la que anuncian la convocatoria del paro.
"Hablamos del futuro de más de 7000 familias", se indica en el comunicado, en el que se reconoce al vicepresidente Martínez Mus haberse situado "siempre del lado del sector, pero llevamos años oyendo promesas y en este momento no tenemos ni texto ni plazos de aprobación del decreto".
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana y la Unión de Asociaciones Autotaxis de la Comunitat Valenciana han convocado a los taxistas a manifestarse el citado 25 de febrero ante el Palau de la Generalitat.
