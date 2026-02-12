Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana.

El viento no abandona, por el momento, la Comunitat Valenciana, y es que volverá a ser el protagonista durante las siguientes jornadas con rachas muy fuertes, especialmente en el interior y norte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos naranja y amarillo por rachas muy fuertes de viento del oeste, noroeste y norte, que alcanzarán e incluso superarán los 120 km/h, con especial incidencia en la provincia de Castellón.

Rachas muy fuertes y aviso naranja

Este viernes la situación meteorológica se irá complicando conforme avance el día. Según Aemet, durante la segunda mitad de la jornada el viento girará a oeste y noroeste, ganando intensidad especialmente a partir de la tarde.

Un arbol caído por las fuertes rachas de viento de esta semana en València. / EFE / Ana Escobar

Se esperan rachas muy fuertes, motivo por el cual se ha activado el aviso amarillo en toda la Comunitat Valenciana, con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h. Además, a partir de las 17:00 horas, el aviso sube a naranja en el interior norte de Castellón, el interior sur de Valencia y el interior de Alicante, donde las rachas podrían superar los 90 km/h.

El punto más crítico estará en el interior norte de Castellón, donde la Aemet no descarta rachas superiores a los 100 km/h, un umbral que puede provocar incidencias como caída de árboles o desprendimientos, tal y como ha venido pasando durante los últimos días en toda la Comunitat Valenciana.

El cielo presentará intervalos nubosos, aumentando a nuboso en las horas centrales del día, cuando podrían registrarse precipitaciones débiles y dispersas en el interior, sin descartarse de forma puntual en zonas del litoral. Las temperaturas bajarán, aunque el descenso de las máximas será ligero en Valencia y Alicante. En cuanto al estado del mar, Aemet ha activado también el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Valencia y Alicante.

Temperaturas previstas para el viernes: •Castellón: mínima 13 ºC / máxima 20 ºC •València: mínima 13 ºC / máxima 20 ºC •Alicante: mínima 11 ºC / máxima 22 ºC

Un sábado de viento huracanado en Castellón

El sábado será, previsiblemente, el día más complicado del episodio. El viento del noroeste soplará con fuerza desde primeras horas y alcanzará valores extremos, especialmente en Castellón. Por este motivo la Aemet ha activado el aviso naranja durante todo el día en toda la provincia, donde las rachas podrían superar los 120 km/h, con carácter probablemente huracanado en algunas zonas.

Temporal de viento en València. / Francisco Calabuig

También habrá aviso naranja en el interior y litoral norte de Alicante, con rachas cercanas a los 90 km/h, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana se mantiene el aviso amarillo, con rachas que, aunque intensas, no deberían superar los 80 km/h.

El cielo presentará intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y las temperaturas mínimas bajarán de forma más apreciable, con máximas en ligero descenso o sin cambios. De nuevo, el litoral de Valencia y Alicante permanecerá bajo aviso amarillo por fenómenos costeros.