Baldoví y Bernabé salen en defensa de Santaolalla: "No todo vale"

"¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”. Fue el comentario con el que la periodista Rosa Belmonte se refirió el pasado martes por la noche en la tertulia en El Hormiguero a la analista Sarah Santaolalla. La mención, un ataque machista, recibió horas después la respuesta de la propia mencionada en redes sociales, donde se unieron dos de los referentes de la izquierda en la Comunitat Valenciana: la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien también es secretaria de Igualdad del PSOE, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Así, ambos citaron el mensaje en X publicado por Santaolalla para mandarle ánimo y dejar algún reproche al programa. "Convertir un plató de televisión en un Estercolero donde verter odio y humillación sobre las mujeres no es la mejor manera de educar a nuestras hijas e hijos. Otra vez, desgraciadamente, toda mi fuerza y apoyo, querida", escribió Bernabé. "Un comentario tan triste y repugnante que no consigue ni las risas de los palmeros, solo un silencio atronador. La derecha ha llevado la deshumanización del contrincante político a niveles peligrosos. Y no todo vale. Todo mi apoyo", indicó por su parte Baldoví.