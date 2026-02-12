Bernabé y Marlaska le "meten mano" al complejo de Zapadores

València tendrá la segunda comisaría más grande de España. Será en el cuartel de Zapadores, un complejo que este jueves han visitado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que acabó en vídeo en redes sociales. Ambos dirigentes reivindicaron la gestión hecha en un vídeo en el que no han faltado muestras de sintonía entre ambos y la lucha contra el efecto del viento, potente este jueves.

Marlaska y Bernabé destacaron así el avance "a buen ritmo" de unas obras que han supuesto una inversión de 30 millones, "un reto", incidió el ministro de Interior, al "que nadie le había metido mano y eso ya no podía ser", explicó. "Era una exigencia de la ciudad". "Estoy muy agradecida porque este Gobierno cumple con esta ciudad y la Comunitat Valenciana", agregó la también líder del PSPV en València.