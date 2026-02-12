Cortada la línea 1 de Metrovalencia por la caída de una catenaria

La caída de una catenaria obliga a cortar la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre Castelló y l'Alcúdia. Tal como han confirmado fuentes de FGV, aún es pronto para concer la causa de este incidente, aunque todo apunta a una consecuencia más de las fuertes rachas de viento que llevan varios días azotando la provincia.

Metrovalencia dará servicio alternativo en autobús hasta el final del día entre estas dos paradas de la Ribera. El trayecto entre Bétera y l'Alcúdia funciona con normalidad. La previsión es que mañana, viernes 13 de febrero, la incidencia esté solucionada y se retome el servicio desde primera hora de la mañana, según informan las mismas fuentes.

Ayer, un árbol caído

A lo largo de toda la jornada de hoy se han sucedido varios problemas a causa del vendaval que han producido retrasos y modificaciones en el servicio de Metrovalencia. En la noche de ayer miércoles se registró una incidencia similar a causa del viento. La caída de un árbol sobre la vía mantuvo cortada la línea 2 entre Entrepins y La Canyada algo más de una hora. La circulación fue restablecida a las 23:30 horas con "mucho retraso", tal como informaba la empresa pública en sus redes sociales.

