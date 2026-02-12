Amparo Peris nueva Decana del Colegio Oficial de Criminología de la Comunitat Valenciana

El Colegio Oficial de Criminología de la Comunitat Valenciana inicia una nueva etapa institucional tras la celebración de su Asamblea General, celebrada el martes 10 de febrero, en la que se eligió a la nueva Junta de Gobierno. La nueva dirección está encabezada por Amparo Peris Salas como Decana y Christian Moreno como Vicedecano, dos nombres muy importantes del sector desde hace años.

La nueva Junta asume el liderazgo del primer Colegio de Criminología de España con el objetivo de consolidar un proyecto basado en la transparencia, la participación democrática y la normalización institucional, reforzando el papel de la criminología como disciplina científica y como profesión al servicio de la sociedad.

Amparo Peris Salas, criminóloga colegiada número uno del Colegio y miembro fundadora del mismo, cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica vinculada a la defensa y desarrollo de la Criminología tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del Estado. Ha desempeñado responsabilidades en ámbitos como la mediación penal, la justicia restaurativa, la victimología, la violencia de género, la formación universitaria y el asesoramiento institucional.

“La Criminología necesita colegios profesionales fuertes, útiles y cercanos. Asumo este reto con responsabilidad, experiencia e ilusión renovada, con la firme voluntad de construir un Colegio abierto, participativo y comprometido con las personas colegiadas y con la ciudadanía”, ha señalado la nueva Decana.

Por su parte, el nuevo Vicedecano, Christian Moreno, es doctor en Criminología y cuenta con una dilatada experiencia en gestión educativa, investigación, docencia universitaria y ejercicio profesional en criminología corporativa e investigación privada. Un nombre de peso en el tejido empresarial valenciano pues ha ocupado cargos directivos en importantes proyectos empresariales de la Comunitat, actualmente es consejero del Grupo Dayhe y docente de la Universidad Europea de Valencia.

“Comienza una etapa de trabajo intenso, en la que abriremos el Colegio a la participación activa de todas las personas colegiadas. Queremos un Colegio vivo, transparente y útil, que esté a la altura de la profesión y de la sociedad a la que servimos”, ha afirmado Moreno.

La nueva Junta de Gobierno ha manifestado su voluntad de dar continuidad al proceso de renovación iniciado en los últimos meses, reforzando la presencia institucional del Colegio ante las administraciones públicas, la universidad y los distintos agentes sociales, y fomentando la creación de comisiones y grupos de trabajo abiertos a la participación.

Con esta nueva etapa, el Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunitat Valenciana reafirma su compromiso con la defensa de la profesión, la calidad del ejercicio profesional y el servicio público.