Récord de población
La Comunitat Valenciana crece en 96.418 habitantes en 2025 y duplica el incremento medio de España
El censo valenciano aumenta un 1,78 % el año pasado, según el INE, y supera ya los 5,5 millones con la llegada de inmigrantes
España tiene 442.428 habitantes más y alcanza los 49,5 millones, de los que 10 millones son residentes nacidos en otros países
Francesc Arabí
La población española y valenciana sigue creciendo gracias a la llegada de inmigrantes. Debido al "incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España" ha disminuido. En el último trimestre de 2025 y en el conjunto del año, según datos de la Estadística Continua de Población (ECP) difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El crecimiento del censo es generalizado en toda España, pero especialmente significativo en la Comunitat Valenciana y, en menor medida, en Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña.
A 1 de enero de 2026, hay 96.418 valencianos más censados que en la misma fecha del año pasado. El incremento anual se sitúa en el 1,78 %, prácticamente el doble que la media estatal, que es del 0,90%. De esta forma, la Comunitat Valenciana ha rebasado la cifra de los 5,5 millones de habitantes, lejos ya de los 5 millones que habitualmente se esgrimían para reclamar mejoras en el sistema de financiación. De cada 100 españoles, 11 residen en las comarcas de Valencia, Castelló o Alicante. Más de la quinta parte del crecimiento de habitantes experimentado en el conjunto del país es imputable al incremento de la población valenciana. Porque 2025 se cerró con un aumento de 442.428 residentes en España.
Líderes también en el cuarto trimestre
El liderazgo valenciano en cuanto a crecimiento de la población fue constante y se mantuvo hasta el último trimestre. Entre octubre y diciembre, la población creció un 0,34% en la Comunitat Valenciana, más del doble del 0,16% de crecimiento medio español. Castilla-La Mancha (0,27 %), Madrid (0,24%) y Cataluña (0,23%) se situaron a continuación. Entre las comunidades cuyo censo aumentó muy por debajo de la media, figuran el País Vasco (0,07 %), Andalucía (0,06 %), Extremadura, Navarra y la Rioja (0,05%). Durante el cuarto trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en las Balears.
Los datos que ofrece la ECP del INE revelan que la población nacida fuera de España supera por primera vez los 10 millones (10.004.581 personas) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española. De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que en el tercer trimestre) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más que hasta octubre.
De Colombia, Venezuela y Marruecos
Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). En ese mismo período llegaron al conjunto de España 15.800 peruanos, 8.400 italianos y 6.800 personas nacidas en Ucrania. Brasil y Honduras (con 6.300 entradas cada uno de estos países) y Argelia (con 6.200) cierran la lista de los principales países de origen de los inmigrantes llegados en el último trimestre.
Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes desde España al extranjero fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500) y la española, con 7.900 salidas.
