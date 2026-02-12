Vaivén
Una diputada del PSPV, atendida tras caerse en el Congreso
Los servicios médicos del Congreso han tenido que atender a la diputada del PSPV Patricia Blanquer tras sufrir una caída en las escaleras del hemiciclo durante un receso del pleno que se celebra este jueves. La diputada ha salido del hemiciclo por su propio pie, acompañada del médico de la Cámara Baja, tras ser atendida durante unos minutos en los que ha permanecido tumbada entre los escaños, siendo por un momento la protagonista involuntaria del parón de la sesión.
Blanquer, diputada por Alicante y con responsabilidades dentro del Grupo Socialista en temas como Hacienda, lleva en el Congreso desde 2019. Todo parece haber quedado en un susto, especialmente para el Gobierno de España y la mayoría que le apoya, ya lo suficientemente al límite como para que también sufra bajas físicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
- Directo: Nueva jornada de viento extremo en la Comunidad Valenciana