Una diputada del PSPV, atendida tras caerse en el Congreso

Los servicios médicos del Congreso han tenido que atender a la diputada del PSPV Patricia Blanquer tras sufrir una caída en las escaleras del hemiciclo durante un receso del pleno que se celebra este jueves. La diputada ha salido del hemiciclo por su propio pie, acompañada del médico de la Cámara Baja, tras ser atendida durante unos minutos en los que ha permanecido tumbada entre los escaños, siendo por un momento la protagonista involuntaria del parón de la sesión.

Blanquer, diputada por Alicante y con responsabilidades dentro del Grupo Socialista en temas como Hacienda, lleva en el Congreso desde 2019. Todo parece haber quedado en un susto, especialmente para el Gobierno de España y la mayoría que le apoya, ya lo suficientemente al límite como para que también sufra bajas físicas.