Emergencias emite un aviso especial ante el temporal de viento en la C. Valenciana: Lo peor llegará los próximos días

La Conselleria de Emergencias e Interior suspende la jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias prevista para el sábado día 14

El interior sur de Valencia seguirá en aviso por fuertes rachas de viento.

El interior sur de Valencia seguirá en aviso por fuertes rachas de viento. / Eduardo Ripoll

Redacción Levante-EMV

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial sobre el temporal de viento que está afectando a la Comunitat Valenciana.

El aviso explica que se espera que durante el fin de semana el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado 14 de febrero. A partir del mediodía de mañana viernes se reactivarán los avisos en toda la Comunitat Valenciana con niveles naranja en el interior norte de Castellon, interior sur de Valencia e interior de Alicante, y niveles amarillos en el resto de zonas. 

El sábado, el peor día

El sábado se prevé un aumento de los niveles naranja en más zonas sin descartar que pudiera llegar a declararse avisos de nivel rojo en la mitad norte de la Comunitat y que las rachas de viento pudieran superar los 100 km/h y, puntualmente, los 120 km/h.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

Y se hace hincapié en la necesidad de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana.

Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana. / Francisco Calabuig

Recomendaciones

Entre ellos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos.

Además, revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Desde los municipios pueden acceder a la “Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos” a través de este enlace

Se suspende la Jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias

La Conselleria de Emergencias e Interior ha decidido suspender la XXII Jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias en l’Eliana el próximo sábado, 14 de febrero, debido a las alertas meteorológicas previstas para los próximos días.

