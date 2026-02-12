Emergencias emite un aviso especial ante el temporal de viento en la C. Valenciana: Lo peor llegará los próximos días

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial sobre el temporal de viento que está afectando a la Comunitat Valenciana.

El aviso explica que se espera que durante el fin de semana el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado 14 de febrero. A partir del mediodía de mañana viernes se reactivarán los avisos en toda la Comunitat Valenciana con niveles naranja en el interior norte de Castellon, interior sur de Valencia e interior de Alicante, y niveles amarillos en el resto de zonas.

El sábado, el peor día

El sábado se prevé un aumento de los niveles naranja en más zonas sin descartar que pudiera llegar a declararse avisos de nivel rojo en la mitad norte de la Comunitat y que las rachas de viento pudieran superar los 100 km/h y, puntualmente, los 120 km/h.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

Y se hace hincapié en la necesidad de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de hasta 120 km/h en la Comunitat Valenciana. / Francisco Calabuig

Recomendaciones

Entre ellos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos.

Además, revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Desde los municipios pueden acceder a la “Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos” a través de este enlace.

Se suspende la Jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias

La Conselleria de Emergencias e Interior ha decidido suspender la XXII Jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias en l’Eliana el próximo sábado, 14 de febrero, debido a las alertas meteorológicas previstas para los próximos días.