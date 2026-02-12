Emergencias gestiona más de 500 incidentes relacionados con el viento en las últimas 24 horas

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y el teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionado en las últimas 24 horas un total de 504 incidentes relacionados con el viento, la mayoría en la provincia de Valencia (369), seguida de Alicante (105) y Castellón (30).

Estos incidentes se han atendido desde las 5.30 horas de este pasado miércoles hasta las 7.30 horas de este jueves. Las llamadas recibidas en 1·1·2 durante este periodo ascienden a un total de 705: 539 en la provincia de Valencia, 135 en Alicante y 31 en Castellón.

En la última actualización emitida por Emergencias, la alerta por vientos nivel naranja se amplía al interior norte de Castellón; en el caso de Valencia, se mantiene en el interior sur y, en Alicante, en todo el interior, informa la administración autonómica.

Al mismo tiempo, el nivel amarillo se mantiene en el resto de la provincia de Castellón, en el litoral de Alicante y en el interior norte y litoral de Valencia.

Además, continúa vigente la alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en todo el litoral de la Comunitat Valenciana.

Las comarcas de la provincia de Valencia más afectadas por este último temporal de viento son aquellas donde se estableció la alerta de nivel naranja, como la ciudad de València con 145 incidentes y l'Horta Sud con 77.

Las causas principales de los incidentes son árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras, mobiliario urbano desplazado, caída de cascotes de las fachadas de los edificios, roturas de cristales, vallas y carteles publicitarios desprendidos, antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados.

En cuanto al grado de afección en municipios, tras València capital, los municipios con más incidentes son Alicante (27), Paterna (25), Torrent (18) y Gandia (10).

Riesgo extremo de incendios

Por otra parte, Emergencias mantiene durante este jueves el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales en toda la provincia de Valencia y en la de Alicante, y riesgo alto en la de Castellón.

Se realizarán vuelos preventivos en las zonas afectadas. Desde el CCE se pide la colaboración ciudadana para que, en caso de que se detecte humo o fuego en la montaña, se dé aviso al teléfono 1·1·2.

Desde que comenzó el episodio de vientos, el pasado 5 de febrero a las 00 horas, hasta las 8 horas de este jueves, Emergencias ha gestionado 1.301 incidentes: 1.057 en la provincia de Valencia, 182 en Alicante y 62 en Castellón.

El 1·1·2 ha recibido un total de 1.830 llamadas durante este periodo: 1.514 de ciudadanos de la provincia de Valencia, 247 de Alicante y 69 de Castellón.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que se pueden consultar en la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la red X (@GVA112) o a través de la aplicación móvil GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Los municipios pueden acceder a la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.