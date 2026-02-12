Escola Valenciana y Compromís cargan contra los cines Yelmo por "discriminación lingüística"

El caso de discriminación lingüística ocurrido en los cines Yelmo de Campanar ha saltado del ámbito escolar al debate político y civil en apenas 24 horas. Tras conocerse que la gerencia de las salas bloqueó la asistencia de un centenar de alumnos del IES Benicalap porque su profesora se comunicó en valenciano, las reacciones no se han hecho esperar. Escola Valenciana y Compromís han encabezado una ofensiva pública exigiendo responsabilidades inmediatas a la cadena, calificando los hechos como "un ataque directo a los derechos estatutarios de los valencianos".

Escola Valenciana ha condenado "rotundamente" la actitud de la empresa en redes sociales. "Han negado la entrada de los alumnos por motivos de lengua. Es inadmisible", ha explicado la entidad en una publicación en X.

Plataforma per la Llengua es otra entidad que se ha pronunciado denunciando que lo sucedido "vulnera los derechos lingüísticos y de consumo". Además, exige a los cines "una disculpa pública y garantas de que no se repetirá. "Ninguna empresa puede decidir qué lengua es aceptable, no se puede castigar a alumnado por usar la lengua propia".

Compromís exige la intervención de la Generalitat

Por su parte, desde Compromís han anunciado su intención de trasladar el caso a la justicia. La formación considera "la violación de los derechos lingüísticos de las personas valencianoparlantes, en pleno siglo XXI, no puede quedar impune". El Estatut d’Autonomia protege el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales sin ser discriminados.

El portavoz de la formación valencianista en Educación, Gerard Fullana, ha criticado que "es el año 2026 y se continua prohibiendo a personas acceder a sitios por hablar valenciano, en este caso a un grupo de menores de edad de la ciudad de València". Para el diputado, "es una respuesta inadmisible que hay que perseguir política y también judicialmente". El partido asegura que contactarán con los afectados y los representarán "donde haga falta".

El origen del conflicto: un muro idiomático

Los hechos que han provocado esta ola de indignación se remontan a los mails mantenidos entre una profesora del IES Benicalap y el cine Yelmo Campanar. Lo que debía ser una gestión rutinaria para reservar una sesión matinal de la película El Cautivo —basada en la vida de Miguel de Cervantes— se truncó cuando el responsable de las salas respondió con un ultimátum lingüístico: "Por favor escríbeme en castellano porque no entiendo el valenciano".

A pesar de que la docente intentó mantener la comunicación de forma cordial, explicando la importancia pedagógica de la salida para alumnos que están leyendo El Quijote, la cerrazón de la sala fue en aumento. Según la documentación que ha trascendido, el responsable llegó a afirmar que estaba "sobradamente preparado" para gestionar el evento, pero siempre bajo la condición de que la interlocutora abandonara el valenciano en favor del castellano o el inglés. Esta actitud bloqueó finalmente la reserva, dejando a los estudiantes sin la posibilidad de asistir a la proyección.

El Consell Escolar denuncia indefensión

El IES Benicalap, a través de su Consell Escolar, ha mostrado su profunda decepción. En una resolución oficial emitida el pasado 28 de enero, el centro lamenta que el gerente no hiciera el mínimo esfuerzo por entender la comunicación, ignorando incluso herramientas gratuitas de traducción como el servicio 'Salt' de la Generalitat. El instituto considera que el comportamiento de la empresa es un "desprecio grave" a la cultura y la idiosincrasia local, dificultando el trabajo de los centros que apuestan por los Programas de Lenguas Vehiculares (PLV).

"Se hace muy complicado trabajar con entidades culturales que discriminan nuestro idioma", sentencian desde el centro. Para la comunidad educativa de Benicalap, el daño no es solo administrativo, sino pedagógico, al enviar un mensaje contradictorio a los alumnos sobre la validez y utilidad de su propia lengua fuera de las aulas.

Apoyo vecinal desde la periferia

Aunque con un perfil más bajo, la Asociación de Vecinos de Benimaclet también ha querido sumar su voz a las críticas. En una nota enviada a los medios, el colectivo vecinal tilda de "ignorante y prepotente" la actitud del gerente. Los vecinos han recordado que el barrio de Campanar, donde se ubican los cines, es un antiguo pueblo de l’Horta, históricamente valencianoparlante.

Desde la asociación de Benimaclet instan a la Conselleria a que recuerde a la empresa el cumplimiento del artículo 3.2 de la Constitución Española, que establece la oficialidad de las lenguas propias. Para el tejido vecinal, el caso de Yelmo es un síntoma de una "falta de sensibilidad" que las grandes multinacionales del ocio muestran a menudo hacia la realidad cultural de los barrios donde se asientan.

El caso ha reabierto el debate sobre la fragilidad del valenciano en el sector privado. Mientras el debate político escala, un centenar de adolescentes de Benicalap se han quedado sin ver a Cervantes en la gran pantalla. No ha sido una cuestión de falta de interés o de presupuesto —las entradas estaban pactadas a cinco euros—, sino la incapacidad de un gestor de aceptar una comunicación en el idioma oficial de la ciudad donde vive