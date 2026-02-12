Fallece la madre de José Luis Zaragozá, periodista de Levante-EMV.

La iglesia de Albuixech acogerá mañana a las 16.30 horas una misa en recuerdo de Carmen Blasco Ruiz, madre del periodista de Levante-EMV, José Luis Zaragozá, que ha fallecido hoy a los 85 años de edad.

La familia recibirá el pésame mañana viernes día 13 de febrero en el tanatorio Auñón de Meliana, situado en el camí Barranquet, 39 de 9.00 a 14.00 horas.