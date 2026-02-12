Las familias de niños con cáncer denuncian la expulsión de los profesionales de las asociaciones de los hospitales

La Asociación de Madres y Padres de Niños y Niñas con Cáncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion) ha denunciado la orden de la administración a las asociaciones de abandonar su presencia en hospitales, provocando la salida de los profesionales de psicología y trabajo social de los centros hospitalarios. En un comunicado emitido este martes, argumentan que esta medida va a provocar una pérdida de calidad de la atención directa a los afectados.

El presidente de la asociación, Jesús María González Marín ha destacado que "la decisión administrativa que ha conducido a esta realidad va a provocar una grave desatención de las niñas y niños con cáncer y sus familias”. “Nuestros profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales, prestan un importante apoyo paralelo al tratamiento médico, nuestra presencia en las plantas de oncología pediátrica es fundamental”, ha denunciado.

Aspanion demanda en su nota que se garantice ese apoyo que desde la asociación consideran esencial en el entorno hospìtalario. El presidente ha proseguido explicando que "si no se activan rápidamente recursos que sustituyan nuestros apoyos, niñas, niños y adolescentes afectados y sus familias van a sufrir una pérdida grave en la calidad de la atención y de los cuidados necesarios más allá de la atención médica".

Día Internacional del Cáncer Infantil

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra el próximo domingo 15 de febrero, Aspanion ha anunciado la realización de distintos actos simbólicos para apoyar a los menores afectados y a sus familias. La asociación ha querido aprovechar esta fecha para reivindicar también el reconocimiento de la labor que realizan las asociaciones de pacientes para defender una atención integral a los niños y niñas y sus familias.

Según el comunicado de la asociación, las celebraciones más relevantes tendrán lugar en Alicante y València, que darán comienzo a las 10 y las 11 de la mañana respectivamente y terminarán a las 14:00h. La de València se celebrará en el Parque Central, mientras que la de Alicante se llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento. Además, celebrarán un desayuno solidario en el Hotel Meliá de Alicante este jueves 12 de febrero.