Mucho más que farmacias: el compromiso social del MICOF con la Comunitat Valenciana

Su trabajo continuado en el tiempo ha permitido a la institución evolucionar hacia un modelo más realista y comprometido con la sociedad valenciana en su conjunto

Una de las formaciones de Xarxa Pacients.

Una de las formaciones de Xarxa Pacients. / Micof

Eduardo Enric

València

Desde 2014, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha desarrollado un amplio conjunto de iniciativas destinadas no solo a reforzar la profesión farmacéutica, sino también a ampliar su aportación directa a la salud, el bienestar y la cohesión social de la ciudadanía. Un trabajo continuado que ha permitido a la institución evolucionar hacia un modelo más abierto, colaborativo y alineado con las necesidades reales del sistema sanitario y de la sociedad valenciana.

En esta última década, el MICOF ha impulsado proyectos centrados en problemáticas de alto impacto social, como la violencia de género o la soledad no deseada, consolidando a la farmacia comunitaria como un espacio cercano, accesible y de confianza. De forma paralela, ha reforzado el apoyo a la farmacia rural como pieza clave para garantizar la atención sanitaria en municipios pequeños y combatir la despoblación, contribuyendo a mantener servicios esenciales allí donde más se necesitan.

Este compromiso social se ha complementado con campañas de sensibilización dirigidas tanto a la ciudadanía como a los propios profesionales, como Orgullo Farmacéutico, Tu farmacéutico a tu lado o Tu colegio a tu lado. A ello se suman prestaciones sociales para los colegiados y la apuesta por poner en valor el patrimonio cultural e histórico de la profesión, con iniciativas como la exposición Valentia ars pharmaceutica y diversas actividades conmemorativas.

Un paso decisivo fue la creación de la Vocalía de Asociaciones, que ha permitido estrechar la colaboración con asociaciones de pacientes y colectivos vulnerables. De esta colaboración surge Xarxa Pacients, un programa formativo dirigido a personas con enfermedades crónicas que promueve la educación sanitaria, el autocuidado y la corresponsabilidad en salud desde la farmacia comunitaria. Esta labor se ve reforzada por los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA), impulsados por el MICOF y orientados a la prevención, el seguimiento del paciente crónico y la mejora de la adherencia a los tratamientos.

Asimismo, el Colegio ha consolidado alianzas con universidades y sociedades científicas para impulsar proyectos compartidos, investigación aplicada y el fortalecimiento del carácter científico de la profesión. Ejemplo de ello son la Cátedra DeCo para la detección del deterioro cognitivo, junto a la UCH-CEU, y la Cátedra de Uso Racional del Medicamento, desarrollada con la Universitat de València.

La participación activa del MICOF en foros autonómicos, nacionales e internacionales ha situado a la farmacia en el centro del debate sanitario, especialmente en ámbitos como la prevención, la cronicidad, el envejecimiento activo, la equidad territorial o la salud pública. Destacan hitos como el 23 Congreso Nacional Farmacéutico celebrado en Valencia o las Jornadas del Levante Farmacéutico.

23 Congreso Nacional Farmacéutico

23 Congreso Nacional Farmacéutico

Penélope Maestro

Más de una década, en definitiva, dedicada a reforzar la profesión farmacéutica y a mejorar la atención sanitaria y la salud de la ciudadanía, dejando un legado social que trasciende el ámbito profesional.

