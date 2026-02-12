Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7

Mañana complicada de tráfico en el área metropolitana de Valencia, donde una vez más retenciones por la alta densidad de circulación vuelve a provocar colapsos y atascos en los principales accesos y salidas de València, según la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La carretera más afectada en esta mañana de jueves es la A-7, que registra un atasco de 11,5 kilómetros entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La V-30 también sufre importantes retenciones que a las 9.15 horas contabilizan 5,5 kilómetros de atasco en sentido hacia la A-7 y a la altura de Mislata.

Carreteras con atascos en Valencia hoy

Las carreteras de Valencia afectadas por los atascos y la circulación lenta esta mañana son, según los datos facilitados por la DGT, las siguientes:

Noticias relacionadas