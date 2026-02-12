Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7

Otras vías, como la V-30, también registran numerosos atascos esta mañana de jueves

Aspecto de la A-7 en esta mañana de jueves, 12 de febrero.

Aspecto de la A-7 en esta mañana de jueves, 12 de febrero. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Mañana complicada de tráfico en el área metropolitana de Valencia, donde una vez más retenciones por la alta densidad de circulación vuelve a provocar colapsos y atascos en los principales accesos y salidas de València, según la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La carretera más afectada en esta mañana de jueves es la A-7, que registra un atasco de 11,5 kilómetros entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La V-30 también sufre importantes retenciones que a las 9.15 horas contabilizan 5,5 kilómetros de atasco en sentido hacia la A-7 y a la altura de Mislata.

Carreteras con atascos en Valencia hoy

Las carreteras de Valencia afectadas por los atascos y la circulación lenta esta mañana son, según los datos facilitados por la DGT, las siguientes:

  • A-7: 11,5 kilómetros entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, sentido Barcelona
  • A-7: 2 kilómetros entre Aldaia y Pai i Capellans, hacia la Ciudad Condal
  • A-7: 1 kilómetro entre Monte Vedat (Torrent) y Mas del Jutge (Torrent), hacia Barcelona
  • A-3: 1 kilómetro entre Quart de Poblet y Mislata, de entrada a València
  • V-30: 5,5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
  • V-30: 1,5 kilómetros entre Castellar/Oliveral y Pinedo, sentido puerto
  • V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, hacia València
  • V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
  • V-31: 2 kilómetros entre Silla y Albal, de entrada a València
  • CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
  • CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
  • CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia, hacia Ademuz
  • CV-35: 1 kilómetro entre Lloma Llarga y Burjassot, sentido València
  • CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet, hacia la V-30

