Tráfico
Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7
Otras vías, como la V-30, también registran numerosos atascos esta mañana de jueves
Mañana complicada de tráfico en el área metropolitana de Valencia, donde una vez más retenciones por la alta densidad de circulación vuelve a provocar colapsos y atascos en los principales accesos y salidas de València, según la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La carretera más afectada en esta mañana de jueves es la A-7, que registra un atasco de 11,5 kilómetros entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La V-30 también sufre importantes retenciones que a las 9.15 horas contabilizan 5,5 kilómetros de atasco en sentido hacia la A-7 y a la altura de Mislata.
Carreteras con atascos en Valencia hoy
Las carreteras de Valencia afectadas por los atascos y la circulación lenta esta mañana son, según los datos facilitados por la DGT, las siguientes:
- A-7: 11,5 kilómetros entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, sentido Barcelona
- A-7: 2 kilómetros entre Aldaia y Pai i Capellans, hacia la Ciudad Condal
- A-7: 1 kilómetro entre Monte Vedat (Torrent) y Mas del Jutge (Torrent), hacia Barcelona
- A-3: 1 kilómetro entre Quart de Poblet y Mislata, de entrada a València
- V-30: 5,5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 1,5 kilómetros entre Castellar/Oliveral y Pinedo, sentido puerto
- V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, hacia València
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
- V-31: 2 kilómetros entre Silla y Albal, de entrada a València
- CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia, hacia Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro entre Lloma Llarga y Burjassot, sentido València
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet, hacia la V-30
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
- Directo: Nueva jornada de viento extremo en la Comunidad Valenciana
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- La borrasca Leonardo azota Valencia: varias personas heridas y numerosos daños materiales por el fuerte viento