Hortensia Herrero amadrina la entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana

La mecenas valenciana Hortensia Herrero ha ejercido como madrina en el Acto de Entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Comisaría de Zapadores de Valencia y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con esta ceremonia se ha concedido a la Policía Nacional el derecho de portar y custodiar la Bandera Nacional.

Noticias relacionadas

Hortensia Herrero, Grande Marlaska y Juan Roig / NASTASSIA TARUSOVA

Hortensia Herrero, acompañada por su esposo Juan Roig, presidente de Mercadona, y su familia, ha protagonizado uno de los momentos más solemnes del acto al hacer entrega de la enseña nacional al Ministro Fernando Grande-Marlaska.