Hortensia Herrero amadrina la entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta de Mercadona estuvo acompañada por su esposo Juan Roig, y sus cuatro hijas

Hortensia Herrero y el ministro Grande Marlaska.

Hortensia Herrero y el ministro Grande Marlaska. / Levante-EMV

València

La mecenas valenciana Hortensia Herrero ha ejercido como madrina en el Acto de Entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Comisaría de Zapadores de Valencia y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con esta ceremonia se ha concedido a la Policía Nacional el derecho de portar y custodiar la Bandera Nacional.

Hortensia Herrero, Grande Marlaska y Juan Roig

Hortensia Herrero, Grande Marlaska y Juan Roig / NASTASSIA TARUSOVA

Hortensia Herrero, acompañada por su esposo Juan Roig, presidente de Mercadona, y su familia, ha protagonizado uno de los momentos más solemnes del acto al hacer entrega de la enseña nacional al Ministro Fernando Grande-Marlaska.

El modelo europeo de Meteorología pone fecha al fin de las borrascas en España: Cuándo volverá el sol a la Comunitat Valenciana

Hortensia Herrero amadrina la entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana

Llorca informa el rei sobre la reconstrucció de la dana i el convida a l’exposició temporal de Sorolla

Sanitat eleva a 22 els casos de pallola en el brot detectat a la Comunitat Valenciana

Llorca informa el rei sobre la reconstrucció de la dana i el convida a l’exposició temporal de Sorolla

La Comunitat Valenciana crece en 96.418 habitantes en 2025 y duplica el incremento medio de España

Acció Ecologista-Agró denuncia el impacto ambiental de las obras de reconstrucción tras la dana en Valencia

Emergències gestiona més de 500 incidents relacionats amb el vent en les últimes 24 hores

