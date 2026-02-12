Hortensia Herrero amadrina la entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana
La vicepresidenta de Mercadona estuvo acompañada por su esposo Juan Roig, y sus cuatro hijas
València
La mecenas valenciana Hortensia Herrero ha ejercido como madrina en el Acto de Entrega de la Bandera a la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Comisaría de Zapadores de Valencia y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Con esta ceremonia se ha concedido a la Policía Nacional el derecho de portar y custodiar la Bandera Nacional.
Hortensia Herrero, acompañada por su esposo Juan Roig, presidente de Mercadona, y su familia, ha protagonizado uno de los momentos más solemnes del acto al hacer entrega de la enseña nacional al Ministro Fernando Grande-Marlaska.
