El letrado de la Generalitat el 29-O, ante la jueza: "En la Abogacía nadie se pronunció en contra de un confinamiento"

"En la Abogacía nadie se pronunció en contra de un confinamiento, ni en contra ni a favor, es una decisión que entiendo yo que es operativa, no estrictamente jurídica, entonces no nos pronunciamos ni en contra ni a favor". Es la declaración exacta del abogado General de la Generalitat Álvaro Martínez Ávila ante la jueza de la causa de la dana, una explicación que contrasta con los mensajes que le dio José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, a Salomé Pradas indicándole que de confinar "nada" porque no era legal y se requería la aplicación de un Estado de alarma.

El letrado Álvaro Martínez Ávila declaró como testigo en la causa porque fue con él con quien contactó el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, para consultar si el Es Alert que se debatía enviar desde las 17.15 horas del 29 de octubre suponía confinar a la población y si la ley lo permitía. En este sentido, la llamada fue "alrededor de las 19:45", casi a la vez en la que el abogado de la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, hablaba con el subsecretario del departamento que dirigía Pradas y apuntaba, siempre según su declaración, en la misma dirección: no había impedimento para confinar.

"Él me plantea que hay una presa que está a punto de colapsar y me plantea la posibilidad de los confinamientos y yo le digo que puede plantearse confinamientos, evacuaciones forzosas, es decir, aquellas medidas que consideren necesarias para poder salvar el mayor número de poblaciones", expresó Lleó ante la jueza tal y como consta en la transcripción notificada a las partes. Esa advertencia que da, incidió en su testificación en la instrucción, es "una contestación verbal, no hago un informe". "Yo contesto verbalmente que entiendo que se puede hacer. Esa fue mi contestación", puntualizó.

El pasado 8 de enero un escueto informe de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa de la dana desmintió a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, y lo dejó sin argumentos que justificaran los mensajes que envió a la consellera y mando único de la emergencia del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas. "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che".

"Olvidaos del confinamiento"

"La gente tenía en mente la restricción de derechos durante la covid, por eso las consultas", testificó Lleó ante la jueza. A ese informe se añadieron las declaraciones de los dos letrados de la Administración autonómica, el abogado general y el responsable de este departamento en la Conselleria de Justicia, en la que el 29 de octubre estaban enclavadas las competencias de Emergencias. "Nosotros no llegamos a formular ningún pronunciamiento, yo no llegué a formular ningún pronunciamiento y por lo que me traslada Ignacio Lleó, que es el que más en profundidad analizó el asunto, él consideraba que era viable e indicó una serie de preceptos en los que se basaba", indicó Martínez Ávila que sí que indicaban como posible ese confinamiento.

No obstante, pese a las indicaciones que dio la Abogacía de la Generalitat sobre el confinamiento, este no se dio y a las 20:25 horas Martínez Ávila recibe una segunda llamada del secretario autonómico de Presidencia. "No, debió ser una llamada de tres palabras. No recuerdo contenido, pero debió ser “olvidaos del confinamiento, ya he hablado con Salomé de nuevo” o algo similar. Pero no me explicó exactamente el motivo de la decisión ni por qué no se había confinado, eso no me lo trasladó", explicó ante la jueza.