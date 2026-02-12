Mompó avisa al director del MuVIM: para seguir tendrá que asumir el nuevo proyecto de "museo de la diputación"

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia presentó este miércoles la reestructuración de su plantilla que ha provocado un terremoto en los pasillos de la institución, especialmente en el área de Cultura, como viene contando este diario.

El futuro del MuVIM, museo de referencia provincial que cumple 25 años, es uno de los aspectos más relevantes de los cambios. La nueva estructura ya lo presenta como MuVIM-Museu d'Art de la Diputació, lo que podría abrir la puerta a más cambios. Tras la salida de varios históricos el último año como la subdirectora Carmen Ninet (su plaza se redistribuye y ya no habrá subdirección), la diputada de Personal Reme Mazzolari explica que Rafa Company, actual director, será quien decida si sigue o no.

Es un puesto de libre designación y el 50% es la confianza política, dijo ayer, marcando el territorio. Seguirá, por tanto, siempre que asuma “llevar adelante el proyecto político del equipo de gobierno”, es decir, la nueva orientación del espacio. “Lo tendrá que hablar con el diputado y decidir”, añadió.

Según la diputación, con esta reestructuración, la macroárea de Cultura va a verse reducida de 177 puestos, de los que solo hay ocupados 121, a 169 plazas con la nueva estructura, con 122 en funcionamiento.

Además, de las 56 vacantes que había, se amortizan 16, y se crean 9 nuevas plazas, principalmente jefaturas de sección para dar respuesta a la nueva estructura. En principio no estarán abiertas a otras administraciones pero es algo que no se descarta. Los cambios en el área de Cultura tienen un ahorro de 458.000 euros, aunque los números aún no son definitivos. La intención de PP y Ens Uneix es llevar a este próximo pleno la reestructuración organizativa y ya en marzo la nueva relación de puestos de trabajo.

Tal como adelantó este diario, en el área de Cultura la propuesta reorganiza la estructura en dos grandes bloques: por un lado, la gestión museística, que integra el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia y el Museu de Prehistòria; y por otro, la gestión cultural abierta a los municipios, que contará con la figura de un director de gestión cultural del que dependerán tres secciones específicas.

Además, se incorporan dos secciones transversales —administrativa y jurídica— que darán servicio a todo el área, reforzando así la coordinación interna. La idea es meter dentro del área, que ahora solo incluía a menos de 40 trabajadores, todos los museos y la nueva pata orientada a ‘comarcalizar’ el patrimonio provincial. Con los cambios, se homologa también la estructura funcionarial de los museos. No habrá jefe de servicio. Los museos dependerán directamente del diputado de Cultura.

Con la nueva configuración, el MuVIM pasa a convertirse en el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, con la vocación de convertirse en el contenedor del ingente patrimonio artístico propio de la institucion (Sorolla, Benlliure, Pinazo, Equipo Crónica, etc), y se crea por otro lado la plaza de dirección de la Institució Alfons el Magnànim, que será ocupada por personal funcionario.

Choque sindical

Tras dos semanas de polémica, con los sindicatos en pie de guerra contra el equipo de gobierno por unos cambios que consideran impuestos y con los máximos responsables de los centros de trabajo de cultura (como los directores de museo) en una posición incómoda por los cambios que afectan a muchos de sus trabajadores, este miércoles la diputación ha hecho una rueda de prensa para explicar los cambios.

Y la comparecencia tuvo un importante contenido político. Primero, por lo que se dijo. Vicent Mompó, presidente provincial, y su número dos Reme Mazzolari, criticaron al anterior equipo de gobierno de PSPV y Compromís de hacer funcionar la diputación como un “cortijo”, con decisiones arbitrarias en la concesión de complementos o con situaciones como funcionarios con categoría de administrativo (C1) ocupando puestos de jefe de unidad, por encima de diplomados (A2) en puesto de jefe de negociado, de rango inferior. “Hay situaciones desiguales en clasificaciones de puestos homólogos”, insistieron, así como señalaron la arbitrariedad en los cambios de complementos específicos y de destino.

Paco Teruel, ausente

También fue sustancial lo que no se dijo pero se vio. Por un lado, la presencia de Mompó junto a Mazzolari se lee como un refuerzo del presidente a su mano derecha en la diputación y en el partido en medio de un proceso en que dos sindicatos se han levantado de la mesa de negociación y han pedido la mediación del presidente provincial.

“Todas las modificaciones se han trabajado de la mano de los diputados delegados de cada área, esta RPT ni es unilateral ni está desconectada de la realidad del servicio. Lamentamos que algunos se levanten de la mesa, lo responsable es quedarse. No hay ni recortes ni castigos ni ajustes de cuentas. No se amortiza ninguna plaza ocupada, solo vacantes”, defendió Mompó. El próximo lunes hay una tercera reunión de la mesa general de negociación. Además, este miércoles y jueves estaban previstos también encuentros de Mazzolari con los directores de los museos.

No pasó inadvertida tampoco la ausencia de Paco Teruel, diputado de Cultura, área que protagoniza el grueso de una reestructuración que también afecta a Medio Ambiente, Cultura, Proyectos Europeos, Transparencia, Turismo y Deportes, que van a seguir el modelo del área de Carreteras.

Noticias relacionadas

La nueva estructura ya incluye el nuevo nombre del MuVIM como centro de referencia del patrimonio propio de la institución, pero ni Mompó ni Mazzolari quisieron entrar en un terreno que debe gestionar Paco Teruel. Eso sí, explicaron que el alcalde de Benimodo estaba al tanto de los cambios y que avala la reestructuración de su área.