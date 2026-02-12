El nuncio en España abrirá el año judicial eclesiástico en València con una lección magistral

El salón de actos 'Alfons el Magnànim' del Centre Cultural la Beneficència se convertirá este viernes 13 de febrero en una especie de altar mayor civil para acoger la apertura el Año Judicial Eclesiástico en la Archidiócesis de València en sus bodas de plata. El invitado para oficiar la ceremonia de apertura del año judicial canónico en este XXV aniversario es el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo, que pronunciará la lección magistral, con el título “Derecho canónico y misión reconciliadora de la Iglesia: breves consideraciones sobre los procesos y el derecho penal”.

El acto arrancará a las 11,30 horas y ha sido organizado por la Vicaría Judicial, que dirige Jorge García Montagud. Antes de la intervención del ‘embajador’ del Vaticano en España y Andorra, se procederá a la lectura de la Memoria del año 2025 del Tribunal Eclesiástico de València.

La apertura de este curso judicial estará presidida por el arzobispo Enrique Benavent, que, a efectos de Derecho Canónico, es juez de Primera Instancia del Arzobispado y de Segunda Instancia de las diócesis sufragáneas de la Provincia Valentina, que comprende las diócesis de Orihuela-Alicante, Segorbe-Castelló y las tres de las Baleares (Mallorca, Menorca y Eivissa).

Secretario personal del polémico Sodano

El nuncio apostólico, que ahora visita València, apenas lleva cinco meses en el cargo. Fue designado el pasado 15 de septiembre por el papa León XIV. En realidad fue ratificado, porque la decisión de que fuera Piero Pioppo el elegido se tomó antes incluso de la muerte del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025. Pioppo está considerado un claro exponente del sector más conservador de la Curia.

No en balde, fue el secretario personal de Angelo Sodano, el número dos de Juan Pablo II y responsable de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Sodano estuvo siempre acompañado por la polémica, como nuncio en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Fue quien organizó el viaje del papa polaco Karol Wojtyla al país andino en 1987, periplo que supuso un balón de oxígeno para la dictadura. Sodano fue, además, acusado de encubrir casos de pederastia denunciados en los Legionarios de Cristo, congregación fundada por Marcial Maciel. La orden admitió las acusaciones de abuso sexual a 60 menores por parte de Maciel.