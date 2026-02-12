El PPCV suspende el primer gran acto de Llorca por una alerta amarilla por viento

El PPCV también se aleja de El Ventorro. Tras subestimar el Consell de Carlos Mazón las alertas previas a la dana del 29 de octubre de 2024, el partido, ahora bajo la batuta de Juanfran Pérez Llorca, sigue los cambios que ha ido adoptando el Consell desde el 29-O y también opta por extremar la prudencia ante fenómenos potencialmente adversos. Así, ha comunicado esta tarde la suspensión de la Interparlamentaria que la formación iba a celebrar mañana viernes en Dénia "debido a los avisos por las condiciones meteorológicas". En el momento de comunicar la decisión, el nivel activado por Aemet era amarillo por viento.

El grado de esos avisos previstos para mañana por la agencia estatal, cabe destacar, es el mismo o inferior que el que ha estado vigente muchos de estos días en los que la C. Valenciana ha encadenado borrascas y que, sin embargo, no ha provocado cancelaciones de agendas oficiales. Según la agencia estatal, este indicador se activa cuando "el peligro es bajo", pero los "bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas" al fenómeno podrían sufrir "algunos impactos".

Y es notablemente inferior a los que regían en las vísperas del 29-O y, sobre todo, el mismo día de la tragedia, cuando con un aviso rojo ("peligro extraordinario" y con impactos "muy graves o catastróficos" para la población) en vigor Mazón mantuvo su agenda y se desentendió de la emergencia. Tras aquel 'shock', en las actuaciones del Consell ante los posteriores episodios de lluvias se ha percibido con claridad un cambio de proceder, con más coordinación y anticipación.

Ahora esa nueva percepción del riesgo llega también al PPCV, donde ha bastado con esa alerta amarilla para cancelar el evento, en el que se preveía la asistencia de unas 450 personas. Según el programa, el acto se iba a desarrollar entre las 9.00 y las 15.00 horas. Los avisos de Aemet no se activan, sin embargo, hasta las 12.00 horas, cuando toda la autonomía entra en nivel amarillo. A partir de las 17.00 horas, la alerta sube a naranja en el interior de las tres provincias, pero el litoral se mantiene en amarillo.

La decisión contrasta con la del PSPV de Diana Morant, que ha optado por mantener la agenda. La líder socialista visita mañana Castelló, donde participa en la clausura de las jornadas interparlamentarias de los dirigentes de estas comarcas. El nivel de aviso de Aemet en esta zona es también amarillo entre las 12.00 y las 17.00 horas, cuando sube a naranja en la zona interior.

"Prudencia" y evitar desplazamientos

En el PPCV niegan que haya otras causas detrás de la suspensión e insisten en la "prudencia" como único motivo, remarcando además la voluntad de evitar desplazamientos ya que muchos de los invitados acudían desde otros puntos de la autonomía. Remarcan también que el evento iba a tener lugar en el puerto de Dénia, que "es posible" que se clausure por el impacto del viento, según fuentes del partido. El aviso por fenómenos costeros es igualmente amarillo en esa zona.

"Se suspende por prudencia. En este momento la previsión para mañana es zonas con riesgo naranja en las tres provincias y el resto de la comunidad en amarillo y hay que tener en cuenta los desplazamientos. Ante esas previsiones, y además que el escenario puede cambiar, para evitar riesgos y teniendo en cuenta desplazamientos, se ha tomado la decisión", señalan desde la dirección de Llorca, donde ya buscan nueva fecha para la Interparlamentaria.

Sin foto de unidad para Llorca

La suspensión impedirá el primer gran acto de partido de Llorca desde que está al frente del PPCV. Según había detallado la organización, la intención era “coordinar la acción política de los próximos meses” y “profundizar en el cambio político y continuar con las políticas de libertad, seguridad y prosperidad”. En otras palabras, fijar una hoja de ruta clara de cara a esta segunda parte del curso político que se abre en la autonomía y que finalizará en verano ya con las urnas a la vuelta de la esquina. Unas urnas a las que Llorca aun no puede mirar de frente por su condición de interino, a la que sólo pondrá fin o un congreso regional o un dedazo de Feijóo.

En todo caso, el acto estaba diseñado para brindar a Llorca una foto de unidad en torno a su figura con la que podría haber empezado a discutir esa etiqueta de interino que le ha asignado el propio líder nacional, quien pese a ungirle como sucesor de Mazón no le ha confirmado como el candidato del PP a la Generalitat en 2027. En público, el president y líder del PPCV insiste en mostrase ajeno al debate sucesorio, pero pocos dudan de su intención de continuar.