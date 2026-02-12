El PSPV de la diputación denuncia que Mompó crea una estructura opaca de personal de espaldas a la plantilla

El grupo socialista en la Diputación de València ha anunciado su rechazo a la reestructuración interna promovida por el presidente, Vicent Mompó, y la diputada de Personal, Remedios Mazzolari, al considerar que responde más a una estrategia de control político y colocación de personas afines que a una mejora real del servicio público.

El diputado socialista Jorge Vidal ha criticado que Mompó y Mazzolari presenten una reorganización con la negativa de los sindicatos y de espaldas a la plantilla, sin justificación objetiva y sin aclarar el coste que tendrá.

“Una superestructura innecesaria que debilitará la independencia técnica y la profesionalidad del personal”, añade Vidal. “Produce vergüenza -añade- que el actual gobierno provincial hable de “cortijos” respecto a etapas anteriores cuando Mompó ha situado a su secretaria en Gavarda como jefa de personal, coloca a amigos en el Museo Taurino y da contratos sin aclarar a la empresa que compartía con su amigo de Gavarda.

Para Vidal, la reorganización confirma un modelo de diputación, en connivencia con Ens Uneix, basado en el amiguismo, el besamanos, la opacidad y la concentración de poder, alejado de los principios de mérito, capacidad y transparencia que deben regir la administración pública.

Además, los socialistas han reclamado un pleno extraordinario en el que exigen la paralización de la reestructuración del área de Cultura, garantizar la estabilidad laboral y defender la libertad creativa en los espacios de la institución después de la censura impulsada por el propio Mompó a un ‘ninot’ de Mazón en la exposición del Gremio de Artistas Falleros sobre la Dana.