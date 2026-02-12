El PSPV de la diputación denuncia que Mompó crea una estructura opaca de personal de espaldas a la plantilla
El diputado Jorge Vidal cuestiona que se hable de "cortijo" del anterior gobierno cuando el PP ha situado de jefa de personal a la secretaria municipal de su pueblo
El grupo socialista en la Diputación de València ha anunciado su rechazo a la reestructuración interna promovida por el presidente, Vicent Mompó, y la diputada de Personal, Remedios Mazzolari, al considerar que responde más a una estrategia de control político y colocación de personas afines que a una mejora real del servicio público.
El diputado socialista Jorge Vidal ha criticado que Mompó y Mazzolari presenten una reorganización con la negativa de los sindicatos y de espaldas a la plantilla, sin justificación objetiva y sin aclarar el coste que tendrá.
“Una superestructura innecesaria que debilitará la independencia técnica y la profesionalidad del personal”, añade Vidal. “Produce vergüenza -añade- que el actual gobierno provincial hable de “cortijos” respecto a etapas anteriores cuando Mompó ha situado a su secretaria en Gavarda como jefa de personal, coloca a amigos en el Museo Taurino y da contratos sin aclarar a la empresa que compartía con su amigo de Gavarda.
Para Vidal, la reorganización confirma un modelo de diputación, en connivencia con Ens Uneix, basado en el amiguismo, el besamanos, la opacidad y la concentración de poder, alejado de los principios de mérito, capacidad y transparencia que deben regir la administración pública.
Además, los socialistas han reclamado un pleno extraordinario en el que exigen la paralización de la reestructuración del área de Cultura, garantizar la estabilidad laboral y defender la libertad creativa en los espacios de la institución después de la censura impulsada por el propio Mompó a un ‘ninot’ de Mazón en la exposición del Gremio de Artistas Falleros sobre la Dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
- Directo: Nueva jornada de viento extremo en la Comunidad Valenciana