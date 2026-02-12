El modelo europeo de Meteorología pone fecha al fin de las borrascas en España: Cuándo volverá el sol a la Comunitat Valenciana

La sucesión de borrascas sobre la península ibérica está generando una situación insólita en toda España que se traduce en lluvias sin fin en el oeste y centro del país y en un larguísimo temporal de viento en la Comunitat Valenciana que parece no acabar nunca. De hecho, las fuertes rachas de poniente continuarán soplando en los próximos días en Valencia, Alicante y Castellón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por vientos que, fácilmente, pueden superar los 80 km/h.

Sin embargo, los expertos avisan de que el modelo europeo, uno de los que se utilizan para predecir el tiempo de los próximos días, advierte de un patrón en la circulación atmosférica que resulta vital para que esta situación tan adversa por fin cambie. La ambientóloga y meteoróloga Andrea Danta explica en el portal Meteored que "los últimos pronósticos subestacionales del Centro Europeo reflejan un cambio progresivo en los regímenes atmosféricos dominantes sobre el Atlántico Norte".

¿Y esto qué significa? Pues que el tiempo en Valencia, y en general en casi toda la península ibérica, va a cambiar y por fin va a brillar más el sol y a imperar la estabilidad atmosférica. Al menos durante algunas jornadas.

El tiempo en los próximos días

El responsable de la actual y adversa situación es el chorro polar, una corriente de aire en altura que habitualmente está situada en latitudes muy altas, cerca del Ártico. Su movimiento oscilatorio ha hecho que en las últimas semanas se haya desplazado más al sur, algo que, unido a la debilidad mostrada por el anticiclón de las Azores, al que también ha desplazado a latitudes más bajas, ha sumado el cóctel perfecto para que una borrasca tras otra impacten desde el Atlántico contra el oeste de la península ibérica.

Pues bien, ahora ese patrón parece que se va a romper y tanto el chorro polar como el anticiclón van a volver a sus latitudes habituales, lo que significa que el tiempo regresará también a cauces más reconocibles: con mucho más sol y lluvias acotadas a las zonas más al norte de la península.

¿Cuándo ocurrirá? Según explica Andrea Danta, "la transición no será abrupta, sino gradual, con un cambio progresivo". Esta modificación "impulsará al anticiclón de las Azores", que ganará "extensión e influencia en el entorno de la península, dificultando así la llegada directa de nuevas borrascas atlánticas".

El pronóstico del tiempo habla de que esta resituación de la dinámica atmosférica empezará "entre el domingo y la primera parte de la semana próxima", detalla Danta. De hecho, en la "primera mitad de la semana se esperan unas condiciones meteorológicas más estables, con más claros y menor llegada de frentes".

Samuel Biener, meteorólogo también en Meteored, confirma las palabras de su compañera y anuncia que "el tren de borrascas tiene los días contados".

Hasta cuándo durará la estabilidad

La mala noticia es que, al parecer, el cambio se situación será poco más que un espejismo porque, si el modelo europeo no se equivoca, pronto regresará de nuevo la inestabilidad atmosférica a España.

Según Andrea Danta, "a partir del miércoles" próximo, una nueva borrasca se acercará a la península", aunque aún es demasiado pronto para que la predicción resulte sostenible en el tiempo, ya que la incertidumbre todavía es alta.