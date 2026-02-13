Alerta en Cabanes: Declarado un incendio de vegetación que se complica por el viento
El Consorcio Provincial de Bomberos despliega un amplio dispositivo ante la fácil propagación
Cristina Garcia
Alerta en Cabanes. Un incendio de vegetación se ha declarado este viernes en el término municipal, en la zona de detrás del campo de tiro, lo que ha motivado la movilización de varios efectivos de emergencia, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de sus redes sociales.
Hasta la zona se han desplazado dos dotaciones del Consorcio, junto con ocho unidades de los servicios forestales de la Generalitat valenciana y dos coordinadores forestal de GVA Bombers Forestals. Posteriormente se han sumado otras tres dotaciones del Consorcio.
El incendio afecta a una zona de vegetación situada en las inmediaciones del campo de tiro de Cabanes, donde las llamas continúan extendiéndose alentadas por las ráfagas de viento, pero fuentes de los bomberos provinciales han asegurado que el fuego que, durante la noche, estará controlado "antes de que empiecen las rachas fuertes de viento".
Fuentes de los servicios de emergencia han señalado que en la zona sopla algo de viento, un factor que podría estar dificultando las labores de control y extinción del fuego. Por el momento, no se ha informado de daños personales ni de afección a núcleos habitados.
Los equipos desplazados trabajan sobre el terreno para contener el avance del incendio y evitar que se propague a zonas de mayor valor forestal. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents