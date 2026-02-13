Emergencias baraja enviar un Es-Alert por el aviso rojo por viento a lo largo del día de hoy

La alerta roja por viento "huracanado" en la provincia de Castellón, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana sábado, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a enviar un aviso especial debido a las inclemencias meteorológicas generadas por la borrasca Oriana. Además de este aviso especial, la Generalitat baraja el envío de un nuevo mensaje Es-Alert para alertar a la población y pedirle tomar "precauciones" ante posibles incidentes por las fuertes ráfagas de viento. El mensaje de texto se enviará "a lo largo del día de hoy", según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, a los medios de comunicación. Emergencias esperará "al momento más oportuno".

Según afirmaba Rodríguez, el Es-Alert a los móviles es una herramienta "importante" para usar ante un día día "complejo", como esperan que sea la jornada del sábado. Por el momento, mientras llega ese momento, Emergencias ha informado a los ayuntamientos y entidades implicadas en la gestión de Emergencias y ha enviado diferentes mensajes a través de las redes sociales.

El viento, aunque no lo parezca en un primer momento, es tan peligroso como las lluvias. Así lo han constatado en las últimas horas en Cataluña, donde una mujer ha fallecido este viernes después de caerle encima un techo y donde se registra otro herido crítico y tres graves. El episodio de viento suma 90 heridos y más de 4.000 incidencias.

Aviso rojo por viento

La situación será especialmente peligrosa en la provincia de Castellón, donde la Aemet ha decretado un aviso de nivel rojo -riesgo extremo- durante toda la jornada del sábado por "vientos huracanados" que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. Según las predicciones, el peligro extraordinario comenzará en la medianoche del viernes y el sábado y se mantendrá durante todo el día.

El resto de zonas de la Comunitat Valencianan también cuentan con diferentes avisos debido a las condiciones meteorológicas de la borrasca Oriana. En el litoral sur de la provincia de Valencia, el aviso será de nivel amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora y, en el resto de zonas, es de nivel naranja debido a las ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora.