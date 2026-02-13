Baile de jefes en la diputación: PP y Ens Uneix han cambiado el 60% de la cúpula funcionarial en dos años

La Diputación de Valencia, con el gobierno de PP y Ens Uneix que salió de las últimas elecciones municipales, está acometiendo en estos momentos la modificación más profunda de la estructura funcionarial de la plantilla. Todos los focos están sobre el área de Cultura, por la supresión de algunos puestos o el impacto en los museos, especialmente el MuVIM; pero también afecta a Medio Ambiente, Cultura, Proyectos Europeos, Transparencia, Turismo y Deportes, que van a seguir el modelo del área de Carreteras.

Sin embargo, en estos dos años y medio de mandato, el equipo de gobierno que preside Vicent Mompó ha acometido movimientos que, de manera discreta, han ido provocado un auténtico vuelco en la cúpula funcionarial. En concreto, ha habido (o habrá en breve) cambios en 17 jefaturas de servicio, un 60% aproximadamente de los funcionarios de mayor rango.

El jefe de servicio es el puesto de máxima responsabilidad dentro de cada área, es decir, en departamentos como Carreteras, Cultura, Bienestar Social o Informática, por citar varios ejemplos. Son plazas de libre designación, donde por tanto interviene la confianza del político, y que hacen de enlace entre el aparato administrativo y el diputado del gobierno de turno. Suelen ser puestos, por tanto, de la máxima catalogación, A1 28 C3, con remuneraciones de más de 90.000 euros, sin contar antigüedad. La diputación no anda corta de jefes, de todo tipo y categoría: son más de 400 jefaturas.

Así las cosas, desde el cambio de gobierno se ha cambiado a los jefes de nueve servicios: Proyectos Técnicos, Medio Ambiente, Bienestar Social, Recursos Humanos, Asistencia a Municipios, Presidencia, Gestión Tributaria y Contratación, donde el cese ha sido reciente y la plaza está aún vacante.

Ha habido dos jubilaciones, pero en algún caso como en Recursos Humanos, ha habido tres jefes de personal desde 2023, después de que la primera elección del equipo de gobierno decidiera abandonar el puesto. Ahora ocupa esta jefatura una persona de la máxima confianza de Mompó (a la que conoce de su municipio) y la diputada de Personal, Reme Mazzolari, que también es la segunda responsable política de Recursos Humanos (primero estuvo el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón). Está siendo una legislatura de alto voltaje en la gestión de personal.

Nuevas áreas

Además de los nueve cambios en jefaturas, en estos dos años se han creado otras cuatro jefaturas de servicio que no existían: en Comarcalización, la dirección de Asuntos Taurinos, Turismo y Deportes y el servicio de Aguas y residuos.

Otras dos jefaturas que se han tocado son la de Cultura y Transparencia, que se va a amortizar en la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) que se está ultimando en estos momentos. Por contra se van a crear otras dos: una jefatura de servicios de Proyectos Europeos y otra de Transparencia, Protección de Datos e Inteligencia Artificial.

En total, los cambios afectan a 17 jefaturas, cuando hay 25 en la actual plantilla. Con todo, hay otros puestos que sin estar nombrados como jefe de servicio sí tienen una responsabilidad similar, como el director de Carreteras, que no se ha visto afectado por cambios pese al cambio de gobierno. O los directores de los tres museos, que también son los mismos, o el puesto de director de Asesoría Jurídica, que sí creó Vicent Mompó hace ahora un año. Eso eleva a una treintena los puestos funcionariales de mayor rango, sin contar con los habilitados nacionales.