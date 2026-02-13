El Consell pide al Gobierno declarar 60 municipios como zonas gravemente afectadas por la borrasca Harry
La Generalitat destaca que el impacto del temporal de finales de enero en el litoral obliga a activar el mecanismo de apoyo por una emergencia de protección civil
El pleno del Consell ha acordado solicitar al Gobierno la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para 60 municipios de la Comunitat Valenciana que sufrieron daños a causa de los fenómenos costeros ocasionados los pasados 19 y 20 de enero por la borrasca Harry.
El temporal marítimo tuvo especial virulencia en las zonas costeras, con olas que alcanzaron los seis metros de altura en el golfo de Valencia y provocaron la erosión de numerosas playas, así como daños en paseos marítimos, espigones y accesos y afectaciones a edificaciones de primera línea que precisaron evacuaciones puntuales por riesgo de socavación.
El Consell subraya que estos daños demandan actuaciones urgentes de regeneración del litoral que eviten la pérdida de biodiversidad, el deterioro de dunas y la acumulación de residuos en playas y que faciliten la reconstrucción de elementos de contención, paseos marítimos, espigones, accesos e infraestructuras de servicios.
Los daños en bienes e infraestructuras han sido corroborados por los servicios técnicos de la Generalitat y por los ayuntamientos afectados y, según el gobierno valenciano, confirman la necesidad de activar los mecanismos previstos en el marco legal vigente.
Por eso reclama al Gobierno que se adopten, en coordinación con la Generalitat, las medidas de apoyo previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y en la normativa complementaria para paliar las consecuencias del temporal.
En concreto, los municipios de Valencia para los que se pide esta declaración son Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Bellreguard, Canet d'En Berenguer, Cullera, Daimús, El Puig de Santa Maria, Foios, Gandia, Guardamar de la Safor, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Miramar, Oliva, Piles, Puçol, Sagunt, Sueca, Tavernes de la Valldigna, València y Xeraco.
En la provincia de Alicante los municipios incluidos son Alicante, Altea, Benidorm, Benissa, Calp, Dénia, El Campello, Benitachell, Els Poblets, Elx, Finestrat, Guardamar del Segura, Villajoyosa, L'Alfàs del Pi, Orihuela, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Teulada, Torrevieja y Xàbia.
Como municipios afectados en Castellón figuran Alcalà de Xivert, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Cabanes, Castelló de la Plana, Xilxes, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents