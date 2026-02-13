El Consell se ve fuerte ante Vox y enfría la nueva vía de Feijóo: "No contemplamos permutar escaños"

El Consell del PP se siente fuerte en esta nueva fase con Juanfran Pérez Llorca al frente. Pese al desgaste sufrido desde la dana de octubre de 2024, el actual escándalo por las adjudicaciones de vivienda pública en Alicante, o el ascenso de Vox en otras autonomías ante el estancamiento de los populares, el gobierno valenciano se ve en condiciones de mantener o incluso aumentar su apoyo en las urnas en 2027. Tanto es así que el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha atrevido este viernes a enfriar la vía que comienza a abrir el PP a nivel nacional, donde ya no descarta gobernar con los de Santiago Abascal y hasta aceptaría perder diputados a costa de los voxistas, según dijo esta semana su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Barrachina ha señalado que la intención de los populares valencianos es "mantener o aumentar" el respaldo obtenido en las urnas en mayo de 2023, cuando cosecharon 40 diputados, su mejor resultado desde 2011. Pero preguntado sobre si el Consell se alinea con la nueva tesis del PP de Alberto Núñez Feijóo y aceptaría ceder terreno a Vox a cambio de que siga gobernando el bloque de la derecha, ha marcado distancias: "La aspiración es mantener o aumentar el respaldo, no contemplamos una permuta de escaños con nadie", ha sentenciado.

Las palabras del portavoz, además de chocar con la línea hacia la que Génova ha comenzado a migrar tras las primeras paradas del 'tour' electoral autonómico, chocan también con las encuestas. La última elaborada por este diario, poco antes de la dimisión de Carlos Mazón, situaba al PPCV en 34 diputados (seis menos) y a Vox en 17 (cuatro más), en consonancia con la dinámica nacional.

Cabe recordar también que al poco de ser nombrado president, Llorca fue mucho más prudente en sus previsiones que Barrachina, y preguntado sobre la hipotética mayoría absoluta que promete Francisco Camps en caso de recuperar el mando del partido, remarcó el "optimismo" del expresident. Trazando un mínimo común múltiplo entre los vaticinios del portavoz y del jefe del Consell, el PPCV se vería en condiciones de lograr entre 40 y 49 escaños.

Pese a todo, el dirigente popular ha ahondado en esa línea optimista, remarcando que la percepción actual en el Consell es que la "inmensa mayoría de valencianos se sienten identificados con el proyecto de Pérez Llorca" y que los ciudadanos de la C. Valenciana "ni se sienten nacionalistas ni socialistas" sino que ven que "el partido más próximo es el PP".

Un "modelo propio de relaciones" con Vox

Pese a no firmar una nueva victoria del bloque de la derecha cediendo diputados a Vox, el portavoz ha vuelto a incidir en la buena sintonía que existe entre ambas formaciones en la Comunitat Valenciana, donde ha presumido de que el PP tiene un "modelo propio de relaciones con Vox", a quien el Consell vuelve a agradecer su "lealtad"

Así, ha mantenido la puerta abierta a poder aprobar con su socio los presupuestos de 2026, remarcando ese buen entendimiento en tierras valencianas. "La aspiración sigue siendo la de que los valencianos vuelvan a tener un presupuesto nuevo", ha apuntado Barrachina, aislando a las Corts de las tensiones que se viven entre populares y voxistas en otros territorios. El portavoz del Consell ha recordado que, mientras los de Abascal formaron parte del gobierno valenciano, hubo "una relación leal" y que después el Consell ha podido aprobar presupuestos con su apoyo y "sigue ejecutado su hoja de ruta con su respaldo palamentario".

"Cada una de las medidas que hemos ido adoptando de forma conjunta, me refiero a rebajas de impuestos, a la libertad de elección de lengua y mejora de servicios públicos, hemos mantenido una relación fluida y, por tanto, nuestra aspiración sigue siendo la de que los valencianos vuelvan a tener un presupuesto nuevo por contraste a la desidia del gobierno de España", ha dicho Barrachina. En ese sentido, ha reprochado al Ejecutivo central que lleva "incumpliendo su obligación constitucional más de tres años".