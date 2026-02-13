Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana

La Aemet mantiene activos los avisos amarillos por fuertes rachas y vientos de que podrían superar los 120 kilómetros por hora

La estatua de Ripollés con el brazo partido.

La estatua de Ripollés con el brazo partido. / Miguel Ángel Montesinos

Marga Vázquez

Elena Martínez

València

La Comunitat Valenciana afronta un nuevo episodio de viento, con rachas muy fuertes de componente oeste que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos en toda la provincia de Valencia.

La Aemet ha emitido un aviso especial por vientos huracanados con umbrales que podrían superar los 120 kilómetros por hora

El exgerente de la empresa pública de Emergencias en la dana dice que era "un convidado de piedra" en el Cecopi

El número de autónomos en Riba-roja de Túria crece un 48,5% en dos décadas, hasta los 1.849 inscritos

D’alerta per sequera a obrir els embassaments en només dos anys: l’efecte de la suma de danes i borrasques

La Guardia Civil tendrá una sede provisional en Utiel tras la cesión de dos viviendas municipales

Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos

Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana

Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

