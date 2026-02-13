En Directo
Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana
La Aemet mantiene activos los avisos amarillos por fuertes rachas y vientos de que podrían superar los 120 kilómetros por hora
La Comunitat Valenciana afronta un nuevo episodio de viento, con rachas muy fuertes de componente oeste que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos en toda la provincia de Valencia.
La Aemet ha emitido un aviso especial por vientos huracanados con umbrales que podrían superar los 120 kilómetros por hora
La tormenta 'Nils' deja en Francia dos muertos y 500.000 hogares sin luz
Su paso por Francia está siendo mortal. La tormenta 'Nils' se ha cobrado dos vidas en el suroeste del país, donde las autoridades mantienen la alerta roja por fuertes lluvias y vientos hasta al menos el sábado. Además, se contabilizan ya 26 heridos, cinco de ellos graves.
José Luis G. Llagües
Los bomberos retiran placas metálicas y otros elementos de edificios en desuso afectados por el viento en Xàtiva
Una nueva jornada de fuertes rachas de viento dejó ayer un reguero de incidencias en Xàtiva. Así, los bomberos tuvieron que retirar planchas metálicas y otros elementos de edificios en desuso por el peligro que representaban. Desde el Consorci de Bombers de València confirman la realización de hasta 140 servicios por las fuertes rachas de viento durante la jornada de ayer en toda la provincia.
Redacción Levante-EMV
Emergencias emite un aviso especial ante el temporal de viento en la C. Valenciana: Lo peor llegará los próximos días
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial sobre el temporal de viento que está afectando a la Comunitat Valenciana.
Pilar Olaya
El CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent suspende las clases este viernes por el viento
Las fuertes rachas de viento han provocado incidencias en diferentes enclaves de Picasssent, uno de ellos, el CEIP Verge de Vallivana se ha visto afectado ya que uno de sus ventanales, situado en la planta superior del complejo educativo, ha sufrido serios desperfectos.
Desde primera hora de la mañana, servicios municipales, Consorcio de Bomberos y técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento han estado primero evaluando, y luego actuando, para garantizar en todo momento la seguridad del alumnado.
Precisamente, y aplicando el principio de precaución, se ha tomado la medida de seguir priorizando la seguridad de la comunidad educativa del centro y cerrar sus instalaciones, por el momento, para la jornada del viernes 13 de febrero, que continuarán los trabajos de reparación y seguridad para que el colegio se encuentre en condiciones óptimas para su apertura.
Marga Vázquez
El modelo europeo de Meteorología pone fecha al fin de las borrascas en España: Cuándo volverá el sol a la Comunitat Valenciana
La sucesión de borrascas sobre la península ibérica está generando una situación insólita en toda España que se traduce en lluvias sin fin en el oeste y centro del país y en un larguísimo temporal de viento en la Comunitat Valenciana que parece no acabar nunca. De hecho, las fuertes rachas de poniente continuarán soplando en los próximos días en Valencia, Alicante y Castellón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por vientos que, fácilmente, pueden superar los 80 km/h.
Redacción Levante-EMV
Emergencias gestiona más de 500 incidentes relacionados con el viento en las últimas 24 horas
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y el teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionado en las últimas 24 horas un total de 504 incidentes relacionados con el viento, la mayoría en la provincia de Valencia (369), seguida de Alicante (105) y Castellón (30).
Claudio Moreno
El viento destroza la lona de la Supercopa de España instalada en Mestalla
El viento ha arrancado la lona conmemorativa de la Supercopa de España de 1999 que estaba instalada en el estadio de Mestalla, en València. La lona, al parecer, ha quedado "destrozada" por las fuertes rachas de poniente.
José Luis G. Llagües
El viento sopla con fuerza en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal: hasta 130 km/h en la Font de la Figuera
Las fuertes rachas eólicas se han dejado sentir durante la noche de ayer y la mañana de hoy
Los bomberos actúan para retirar árboles caídos que dificultan el paso de vehículos y personas en Ontinyent.
Pascual Fandos
Barreras bajadas en el paso a nivel de Alginet por el fuerte viento
Las barreras del paso a nivel ubicado en Alginet se han quedado bajadas debido al fuerte viento que sopla en la zona, tal y como ha informado el ayuntamiento de la localidad. Los servicios técnicos ya han sido avisados de esta incidencia para que puedan solucionarla lo antes posible. Mientras, se pide a los conductores que "extremen las precauciones" y "hagan siempre un stop antes de cruzar la vía del tren".
José Parrilla
El viento rompe una mano a la gran estatua de bronce obra de Ripollés que hay la Alameda
La icónica escultura de Ripollés situada en la rotonda final del paseo de la Alameda con Eduardo Boscá, en València, ha sufrido también las inclemencias del tiempo. Una fuerte ráfaga de viento le ha derribado una de las manos pese a tratarse de una pieza de bronce cuyo peso total supera las 14 toneladas.
