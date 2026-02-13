Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValènciaProstitución ValènciaColegio TavernesTúnel MelianaNuevo barrio XirivellaViviendas AlziraRenfe despidoCines Yelmo
instagramlinkedin

Tribunales

El exgerente de la empresa pública de Emergencias en la dana dice que era "un convidado de piedra" en el Cecopi

Raúl Quilez es actualmente director general de Innovación en Emergencias y asegura que desconocía que el día d ela dana se decretaron dos alertas hidrológicas y que se movilizaron y desmovilizaron los bomberos

Raúl Quilez accede a los juzgados de Catarroja. &quot;Las declaraciones las haré dentro&quot;, se ha limitado a decir.

Raúl Quilez accede a los juzgados de Catarroja. "Las declaraciones las haré dentro", se ha limitado a decir. / Daniel Tortajada

Laura Ballester

Catarroja

El exgerente de la Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias (Sgise) y actual director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, ha asegurado que el día de la dana fue "un convidado de piedra" en la decisiva reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre (29-O) donde se decidió el envío de las alertas (20.11 y 20.57 horas) y la movilización de la UME (Unidad militar de emergencias( y el resto de efectivos.

Raúl Quilez es doctor ingeniero forestal y está especializado en extinción de incendios. También es el marido de la actual secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodriguez Rodrigo. El día de la dana ha admitido, según fuentes conocedoras de su declaración, haber asistido a una reunión en plena alerta roja del 29-O para acordar "la compra de autobombas", como contó Levante-EMV a partir del acta de la reunión del consejo de administración de la Sgise, aportada por Ignacio Lleó de Nalda, abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior, durante el 29 de octubre de 2024.

Tras esta reunión, Quílez ha explicado que se fue a su casa, aunque a las 18 horas le llamó Aurora Roca (responsable de comunicación de Emergencias) de parte de Emilio Argüeso (entonces secretario autonómico de Emergencias y uno de los investigados) para que acudiera al Cecopi, aunque Quílez no es miembro nato de este órgano de dirección de la emergencia. Y así lo ha querido dejar claro durante su declaración. Aunque los bomberos forestales dependen directamente de la Sgise, asegura que se enteró de la retirada de los efectivos de la vigilancia in situ del barranco del Poyo (una de las incógnitas de la dana que nadie aclara a la jueza) tres días después.

"De la retirada me entero 3 días después. Si se movilizaron o no, no lo sé”, ha asegurado. Ni siquiera sabía que había alertas hidrológicas (en el río Magro y el Poyo, declaradas a las 11.45 y las 12.20 respectivament del 29 de octubre de 2024. “No sabía que había alertas hidrológicas. Yo no tenía ninguna responsabilidad sobre estos temas”.

Yo no soy un actor que tenga que tomar decisiones, no pinto nada ahí. Estoy de mero espectador por si alguien necesita algo de mí. Yo no había sido convocado, pero voy porque me llama Aurora de parte de Argüeso”, ha explicado en el transcurso de su interrogatorio, según fuentes conocedoras de su declaración.

Noticias relacionadas

Sobre el envío de los Es Alert, Quílez ha asegurado que "se planteó a las 19 horas por la presa de Forata" (al contrario de lo que dicen los dos técnicos de mayor alto rango al frente de la emergencia) pero en coincidencia a lo que defiende la entonces consellera, Salomé Pradas, la otra investigada en esta causa, y que era la que tenía dudas sobre el envío del Es Alert y si suponía confinar a la población.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  2. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  3. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  4. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  5. La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
  6. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  7. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  8. El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents

El exgerente de la empresa pública de Emergencias en la dana dice que era "un convidado de piedra" en el Cecopi

El exgerente de la empresa pública de Emergencias en la dana dice que era "un convidado de piedra" en el Cecopi

El número de autónomos en Riba-roja de Túria crece un 48,5% en dos décadas, hasta los 1.849 inscritos

El número de autónomos en Riba-roja de Túria crece un 48,5% en dos décadas, hasta los 1.849 inscritos

D’alerta per sequera a obrir els embassaments en només dos anys: l’efecte de la suma de danes i borrasques

D’alerta per sequera a obrir els embassaments en només dos anys: l’efecte de la suma de danes i borrasques

La Guardia Civil tendrá una sede provisional en Utiel tras la cesión de dos viviendas municipales

La Guardia Civil tendrá una sede provisional en Utiel tras la cesión de dos viviendas municipales

Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos

Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos

Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana

Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana

Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7

Gran congestión en las carreteras de Valencia: más de 11 kilómetros de retenciones en la A-7

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar
Tracking Pixel Contents