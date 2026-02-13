El embajador del Vaticano en España aboga por el entendimiento frente a la “ley del Talión” en su visita a València

Reconciliación, entendimiento, consenso. Esas tres palabras han sobrevolado el centro cultural de la Beneficencia, en València, durante la hora que ha durado el discurso de Piero Pioppo, el embajador del Vaticano en España ("Nuncio" en argot eclesiástico) en su histórica visita a València para la apertura del año judicial eclesiástico. El mensaje fue claro y nítido: la Iglesia debe esforzarse por la paz, el entendimiento y la reconciliación entre iguales para "no caer en la ley del Talión".

La presencia del representante diplomático de la Santa Sede no solo otorgó un rango excepcional al evento, sino que sirvió para apuntalar la hoja de ruta que el Papa León XIV ha trazado para los tribunales de la Iglesia: menos burocracia fría y más acompañamiento y consuelo pastoral. Bajo la presidencia del Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, el acto desgranó un balance de gestión que revela un sistema judicial eclesiástico más activo que nunca, ya que los casos han aumentado un 21 % este año.

Apertura del año judicial eclesiástico, en la Beneficencia de València. / Miguel Ángel Montesinos

Al acto asistieron también la consellera de Justicia Nuria Martínez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana Manuel José Baeza Díaz-Portales o la rectora de la UV Mavi Mestre, además de los obispos titulares de todas las diócesis de la Provincia Eclesiástica, obispos eméritos y autoridades civiles y militares .

El fin de la “lógica de uno gana y otro pierde”

La lección magistral de Monseñor Pioppo, titulada “Derecho y misión reconciliadora de la Iglesia”, fue un profundo alegato contra la crispación social y jurídica. El Nuncio lamentó que, en el tiempo presente, "las disputas parezcan haber aumentado en todos los niveles, desde las altas esferas de los Estados hasta la convivencia cotidiana". “La paz empieza en cada uno de nosotros”, afirmó con rotundidad, antes de desglosar los dos modelos fundamentales de gestión de conflictos.

Frente al modelo contencioso tradicional —donde rige la lógica de que una parte gana y la otra necesariamente pierde—, Pioppo propuso el “modelo consensuado”. Para el Nuncio, el Derecho Canónico debe aspirar a extinguir el conflicto no mediante un acto formal, sino por un acuerdo.Es imperativo “superar la ley del Talión” y abandonar la actitud de responder a una ofensa con otra. “Reconciliarse con Dios exige estar dispuesto a buscar la armonía en las relaciones con los demás”, subrayó, citando el Evangelio de Mateo como la estructura originaria de un proceso de sanación que debe primar sobre el castigo.

Un incremento del 21% en la actividad judicial

Antes de las reflexiones teológicas, la notaria del Tribunal Eclesiástico, doña Sandra Blay Gómez, procedió a la lectura de la memoria del año judicial 2025. Los datos arrojan una realidad incontestable: los tribunales eclesiásticos de la provincia (que engloba Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza) han experimentado un notable incremento de actividad.

En la Archidiócesis de Valencia, las sentencias dictadas han aumentado un 21% respecto al ejercicio anterior, destacando una mayor celeridad en la resolución de las causas, muchas de las cuales concluyen en el mismo año de su inicio. Se registraron 135 demandas en primera instancia, la gran mayoría correspondientes a procesos de nulidad matrimonial. Este aumento de la “demanda de justicia” no se interpreta desde el Arzobispado como un éxito estadístico, sino como una llamada a la responsabilidad pastoral ante situaciones de ruptura y sufrimiento familiar.

La mediación como nuevo paradigma

Un punto clave del balance fue el papel del Servicio de Acompañamiento y Mediación Canónica (SAMIC). Este organismo, nacido bajo el impulso del anterior arzobispo Cañizares y consolidado por Mons. Benavent, se ha convertido en el pulmón pastoral de los tribunales. Durante el último año, el SAMIC ha atendido a 51 familias y ha formado a 412 personas, entre miembros de tribunales y agentes de pastoral, para ofrecer una alternativa al litigio puro.

Tanto el Nuncio como el Arzobispo Benavent coincidieron en que la mediación es un instrumento esencial para la "justicia reparativa". Benavent, en su discurso de clausura, insistió en que la administración de justicia no es una tarea meramente técnica o un simple cumplimiento de normas, sino un "servicio pastoral". El prelado valenciano instó a los profesionales del foro a conjugar el "rigor científico con el consuelo pastoral", especialmente en el ámbito matrimonial, donde las heridas suelen ser profundas.

Diálogo con la sociedad civil

El acto no solo fue una mirada hacia el interior de la Iglesia. La presencia de la Consellera de Justicia, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), autoridades militares y rectores universitarios, simbolizó el deseo de la institución eclesial de caminar de la mano con la sociedad valenciana.

Mons. Benavent valoró especialmente que este acto haya sabido "abrirse a la sociedad", compartiendo la inquietud común por trabajar por la justicia y la paz. "Este encuentro expresa el deseo de la Iglesia de caminar sumándonos, escuchándonos y colaborando con todos para servir mejor a las personas", concluyó el Arzobispo.

Con la bendición final y el anuncio solemne de la apertura del año judicial 2026, Valencia cerró una jornada en la que el Derecho Canónico se reivindicó no como una estructura de castigo, sino como un camino de vuelta a la comunión. Como bien señaló Mons. Pioppo, la justicia de la Iglesia solo tiene sentido si, al final del proceso, el hermano herido encuentra la reconciliación y la paz.