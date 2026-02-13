Emergencias emite un nuevo aviso especial ante el temporal de viento extremo en la Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un nuevo aviso especial sobre el temporal de viento al activarse la alerta roja en toda la provincia de Castellón por riesgo extremo ya que el sábado se prevén rachas que pueden superar los 140 km/h.

Según la Aemet, mañana sábado se prevé que las rachas puedan superar los 140 km/h en el nivel rojo y los 100 km/h en el nivel naranja, por lo que se recomienda extremar la vigilancia y la seguridad, y prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

El aviso especial indica que el episodio de viento presenta un riesgo extremo mañana sábado por nivel rojo en Castellón, donde podrían superarse los 140 km/h en el interior y los 130 km/h en el litoral.

Aemet activa avisos en toda la Comunitat Valenciana

En el resto de zonas, el riesgo es alto con avisos naranja por rachas de más de 90 km/h y 80 km/h en las zonas de aviso amarillo, aunque en el extremo norte de Valencia también se pueden superar los 100 km/h. En las zonas litorales han sido activados avisos por fenómenos costeros nivel naranja en Castellón y amarillo en el resto. A medianoche empezará a agravarse la intensidad del viento hasta alcanzar rachas extremas durante todo el sábado, sobre todo en Castellón.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos con competencia en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas pertinentes preventivas en sus ámbitos.

Por los actos y festejos relacionados con la celebración del Carnaval previstos para mañana en numerosas localidades, Emergencias recomienda que se tomen medidas preventivas para evitar posibles incidentes, sobre todo por caída de objetos, árboles y elementos de mobiliario urbano.