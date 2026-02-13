La valenciana Noah Higón, referente de las enfermedades raras, recibe de Pedro Sánchez la Encomienda de Alfonso X El Sabio

La activista valenciana Noah Higón ha recibido este viernes la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio con el rango de comendadora. Ha sido el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el que ha hecho entrega de esta conmemoración a la valenciana. Este premio se otorga a personas físicas y jurídicas que destaquen en los campos de la ciencia, la cultura, la investigación o por su labor cívica en favor de diversas causas sociales.

La entrega del reconocimiento se ha producido en el Palacio de la Moncloa, en un acto en el que Sánchez ha destacado que la voz de la valenciana se ha convertido "en un referente para miles de personas". También ha aprovechado para defender que Noah Higón tiene "toda la razón" cuando dice que "nada es imposible". Por su parte, la activista ha defendido la idea de que "la luz del entendimiento como motor, era un progreso" y ha expresado que "hay instantes que solo sucederán una vez y que, mientras ese motivo respira conmigo, todo mantiene un sentido".

La activista valenciana Noah Higón ha recibido la medalla en reconocimiento por su defensa de la sanidad pública y la investigación al convertirse en un referente en la lucha contra las enfermedades raras. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Be

Un ejemplo de resiliencia

Noah Higón Bellver, natural de Cheste, se ha convertido en un referente por su lucha contra las enfermedades raras y por su defensa de la sanidad pública y reivindicación de una mayor inversión en investigación científica. La jurista, politóloga, escritora y activista padece siete enfermedades raras y, desde los 12 años, ha pasado por 17 intervenciones quirúrgicas.

Cuenta con una gran presencia en redes sociales, donde, gracias a su energía y buen humor, acumula más de 300 mil seguidores entre sus dos plataformas principales, Instagram y X. El pasado 13 de enero de 2025 fue entrevistada en el programa La Revuelta de TVE, aprovechando una vez más para reclamar apoyo hacia los investigadores. Además, es autora de dos libros, De qué dolor son tus ojos y De esperanza marchita, y protagonizó a principios de 2025 el documental Noah, en el que se cuenta su vida y su lucha.