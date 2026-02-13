Vaivén
"Esmorzar" de despedida al "decano" de los asesores del PSPV
La jubilación del asesor y secretario del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de València, Juanma Murria, tras 27 años "de servicio", ha reunido este viernes a numerosos concejales y exconcejales socialistas en una cafetería de la calle de la Sangre. Alrededor del tradicional "esmorzar" valenciano se han reencontrado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, (exconcejala y candidata a la alcaldía de València), con la eurodiputada, Sandra Gómez, y el actual portavoz del grupo, Borja Sanjuan, un breve reencuentro de lo que fue el grupo de los "pelayos". No se han perdido el "homenaje" a Murria el diputado nacional y también exconcejal, Vicent Sarrià, y el que fue secretario autonómico de la UE, Joan Calabuig.
