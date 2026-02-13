Guiño de Barrachina al Barça tras el batacazo copero

El fútbol se ha colado en la rueda de prensa del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, celebrada tras el pleno semanal de este viernes. O mejor dicho, lo ha colado el propio Barrachina, que a su llegada ha destacado de motu propio que la corbata que portaba, en tonos azulgrana, era un "guiño" a los aficionados del FC Barcelona, que la noche previa recibió un duro correctivo del Atlético de Madrid (4-0).

La similitud de esos colores con los del Levante UD y la proximidad del derbi de la ciudad de València han hecho pensar en que el gesto podría ir dirigido a los 'granotas', pero el portavoz ha aclarado que es "en solidaridad" con los culés. "No estáis solos", ha dicho Barrachina, apuntando que el batacazo copero del Barcelona le "afecta".

Noticias relacionadas

Preguntado sobre si esa afección viene por ser seguidor del Barcelona, el portavoz del Consell ha confesado su valencianismo. Y ha aclarado que su interés por los resultados culés tampoco se debe a los gustos futbolísticos del president Pérez Llorca: "Creo que es el Real Madrid", ha indicado.