Hasta un minuto y medio de oscuridad: así será el eclipse total de sol del 12 de agosto visible desde la Comunitat Valenciana

Un minuto en València. Un minuto y 34 segundos en Castelló. Es el tiempo durante el cual, el próximo 12 de agosto, el sol estará tapado por la luna en un eclipse total de sol, el primero del conocido como “trío de eclipses” (en 2026, 2027 y 2028) que podrán verse desde la Comunitat Valenciana, con la provincia de Castellón y la mitad norte de la de València, incluyendo la capital, en la zona de totalidad. Poco más de un minuto, pero histórico: no ocurre desde hace más de un siglo.

Así lo han explicado los ponentes del I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad ‘Astroperiodismo: contar los eclipses’ organizada por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA). Es el primer encuentro para periodistas e investigadores que organizan estas instituciones, y en esta primera edición trata una concatenación de eventos astronómicos que recorrerán kilómetros y para los que se prevé, para cada eclipse, el desplazamiento de entre 5 y 10 millones de personas.

De media, una vez cada 375 años

Un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Es un juego visual: el sol es 400 veces más grande que la luna, pero esa diferencia se compensa cuando se dan eclipses con el hecho de que la distancia del sol a la tierra en ese momento es 400 veces mayor que de la luna a la tierra. Lo explica el director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Javier Cenarro. Durante los eclipses, con esa combinación de factores, “los tamaños aparentes de la luna y el sol son iguales”. Por eso, para los que miran desde la tierra, la luna tapa al sol.

El I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad / J.M. López

Hace más de un siglo que la luna no proyecta su sombra sobre una parte de la península ibérica. Pero, aun así, y desde el punto de vista estadístico, el trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028 no será una rareza. “En promedio un eclipse de sol ocurre en el mismo lugar en la tierra cada 375 años”, detalla Cenarro. En España, se ha adelantado a la media: en la península ibérica, el último eclipse de sol ocurrió en 1912. Hubo otros dos anteriores en 1906 y 1900, porque los eclipses, por cómo se inclinan las órbitas del sol y la luna, suelen suceder de tres en tres.

El eclipse de la despoblación

La “sequía” de eclipses acaba este año en varias provincias españolas. Entre 2026 y 2028 habrá dos eclipses totales (en los que la luna “tapa” totalmente el sol) y uno anular (en el que la luna cubre la parte central del sol pero no el resto).

La primera cita en el calendario tendrá lugar exactamente dentro de seis meses, el 12 de agosto de 2026. Será al atardecer: en la Comunitat Valenciana comenzará a verse entre las 19.35 y las 19.40 y terminará entre las 21.23 y las 21.26. La zona de “umbra” o de totalidad, es decir, donde podrá verse cómo la luna cubre totalmente el sol, abarcará toda la provincia de Castelló y la mitad norte de la de Valencia, incluyendo la ciudad de València. Pero no solo: también Galicia, Asturias, Burgos, Logroño, Soria, Teruel o Mallorca. “Se ha dicho de él que es el eclipse de las zonas despobladas o de la España vaciada”, ha dicho Cenarro.

Este eclipse, el primero de los tres, se originará en Siberia, tocará Groenlandia, rozará Islandia, cruzará el Océano Atlántico y entrará en la Península Ibérica por el Cantábrico saliendo por el Mediterráneo. “Es decir, que España es el único país con logística e infraestructuras para acoger visitantes, vuelos, o aeropuertos”, resume el director del CEFCA. La España despoblada es, paradójicamente, la franja más poblada desde la que se podrá apreciar el eclipse.

Así se verá el eclipse del 12 de agosto desde Castellón / Redacción Levante-EMV

Cómo se verá desde las capitales de provincia

De hecho, la provincia de Castellón, y el norte inmediato de la capital de la Plana estará en el centro de la franja de totalidad del eclipse. Lo recoge así la web del Instituto Geográfico Nacional, que permite saber cómo y durante cuánto tiempo se verá este fenómeno en las capitales de provincia. En Castelló, en concreto, el eclipse durará desde las 19.37 hasta las 21.23 horas. Pero en la mayor parte de ese tiempo la cobertura del sol será parcial. La totalidad está prevista desde las 20.31 hasta las 20.33. Es decir, el cielo se oscurecerá durante 1 minuto y 34 segundos, muy cerca de la duración máxima, que será de 1 minuto y 40 segundos.

Cómo se verá el eclipse del 12 de agosto desde Castelló / Redacción Levante-EMV

Un poco más breve será en València. Empezará a las 19.38 y terminará a las 21.24 horas, pero la totalidad, o sea, la oscuridad completa, será de un minuto exacto, a las 20.32 horas. En cuanto a Alicante, queda fuera de la zona de totalidad y desde la provincia alicantina se percibirá como un eclipse total. En este caso, empezará a las 19.40 y terminará a las 21.26. Aunque no llegará a ser total, lo más cercano a esa totalidad se verá a las 20.35.

Cómo se verá el eclipse del 12 de agosto desde Alicante / Redacción Levante-EMV

Los eclipses de 2027 y 2028

Habrá más oportunidades para ver un evento parecido, pero se darán durante los próximos años. En concreto, habrá otro eclipse total el 2 de agosto de 2027. Explica Cenarro que este será más largo pero solo será visible desde el sur de la península. Será por la mañana, y se verá desde el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

En cuanto al 26 enero de 2028 habrá un eclipse anular al anochecer, que se podrá ver desde Sevilla, Córdoba, Albacete, Teruel, Castellón y Valencia. En esta ocasión, entrará por el suroeste y saldrá por el Mediterráneo. “Teruel, Castellón y Valencia son las dos provincias en que se va a ver la totalidad del primero y la anularidad del segundo”, ha explicado el director del CEFCA.

El I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad / J.M. López

“Un eclipse es un momento único con oportunidades y retos”, ha resumido Cenarro. De media, ha dicho, en cada eclipse se trasladan entre 5 y 20 millones de personas a las zonas de totalidad. “Eso supone una oportunidad para las zonas rurales, para las acampadas, las autocaravanas, los eventos culturales o los festivales”, añade. También, claro, una oportunidad de negocio. Según el grupo Perryman, el eclipse de 2024 en Estados Unidos dejó más de 1.000 millones de dólares de beneficios.

Pero el impacto positivo tiene su cara b: los retos incluyen atascos en transportes y comunicaciones, la posible pérdida de cobertura de telefonía móvil por las aglomeraciones, el necesario refuerzo en los planes de evacuación médica, en protección civil o la concienciación, entre otras cosas.