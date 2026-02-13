Oltra combate (judicialmente) a una empresa de desokupación
Desde que dimitió como vicepresidenta de la Generalitat, Alberto Ibáñez ha sido uno de los dirigentes de Compromís que más ha defendido públicamente a Mónica Oltra. Casi cuatro años después, y a la espera de que se resuelva el asunto judicial que forzó su salida, se ha dado la vuelta a la situación y este viernes ha sido Oltra la que ha ejercido la representación del diputado en el Congreso y coportavoz de Iniciativa en su juicio contra un trabajador de una empresa de desokupación a la que el parlamentario acusa de agresión.
El juicio ha comenzado este viernes en la Ciudad de la Justicia de València por unos hechos que sucedieron en verano. El dirigente de Compromís (exasesor de Oltra en la vicepresidencia y ex secretario autonómico) acudió a una vivienda en El Carmen para respaldar a la única inquilina de la finca comprada por un fondo buitre y que estaba recibiendo presiones por parte de la empresa de desalojo. A la entrada del edificio, ante un dispositivo de seguridad de la compañía, fue cuando, según Ibáñez, sufrió un forcejeo de uno de los trabajadores que es lo que ha llevado a la denuncia por agresión y en la que Oltra ha ejercido de acusación.
