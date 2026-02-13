El PP de la diputación pide un chequeo a todas las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Valencia
Exige un plan urgente, con calendario y presupuesto para subsanar las deficiencias detectadas en la auditoría
El Partido Popular en la Diputació de València ha presentado una iniciativa, que se debatirá el próximo martes, para instar a ADIF a la realización inmediata de una auditoría extraordinaria, integral e independiente sobre el estado real y la seguridad actual de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Valencia, que incluya, como mínimo, vías, andenes, estaciones, sistemas de señalización, electrificación y demás elementos de seguridad.
“Es imprescindible esta auditoría porque la red ferroviaria española muestra claros signos de deterioro debido, entre otras, a una inversión insuficiente en su conservación”, ha esgrimido la portavoz del PP en la institución provincial, Reme Mazzolari. Ha destacado que “según la Comisión Europea, España invierte menos en mantenimiento, renovación y mejora de la red ferroviaria por pasajero-kilómetro que la media de la Unión Europea, lo que agrava la situación y exige una respuesta inmediata”.
Esta moción viene motivada tras el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, con el trágico balance de 46 víctimas mortales y centenares de heridos, y el siniestro en la línea de Rodalies entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en el que falleció una persona y otras 37 resultaron heridas. Para Mazzolari, “unos sucesos trágicos y preocupantes, que han generado una profunda alarma entre la ciudadanía y han puesto de manifiesto las graves consecuencias que puede acarrear la falta de un mantenimiento adecuado, la insuficiencia de controles técnicos o una gestión ineficiente de la red ferroviaria”.
Plan urgente y dimisión
Por eso, ha subrayado, “exigimos un plan de actuación urgente, con calendario y dotación presupuestaria concreta, para la subsanación de las deficiencias detectadas en la auditoría de la provincia de Valencia, priorizando aquellas que afecten directamente a la seguridad de las personas”.
Además, la moción insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a asumir las responsabilidades políticas derivadas del deterioro de la red ferroviaria y de la falta de control y mantenimiento adecuados. Solicita, además, la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su responsabilidad política en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y ante la gravedad de los hechos y las consecuencias humanas derivadas de las deficiencias existentes.
