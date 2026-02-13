Tráfico
Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar
La DGT señala las retenciones existentes esta mañana en varias carreteras como la A-7 o la CV-35
La mañana de este viernes 13 de febrero es probablemente la más tranquila de la semana en lo que al tráfico en Valencia se refiere. Y es que, aunque se registran retenciones en las principales carreteras del área metropolitana de València, los atascos no tienen nada que ver con los registrados a principios de semana, cuando se midieron más de 62 kilómetros globales de tráfico lento.
Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales vías afectadas a las 8.45 horas de hoy son la V-30 y la CV-35, con varios puntos de circulación irregular. Aún así, los atascos en esos lugares no superan los tres kilómetros a diferencia de lo que ocurre normalmente en la hora punta de la mañana.
Las vías de Valencia con atascos
Las carreteras de Valencia con retenciones de tráfico esta mañana de viernes son, según la DGT, las siguientes:
- A-7: 2 kilómetros entre la Canyada (Paterna) y Cruz de Gracia, en sentido hacia Barcelona
- A-3: 2 kilómetros entre el Barrio de San José Artesano y el Barrio de la Luz (Xirivella), de entrada a València
- V-30: 1 kilómetro entre Castellar-Oliveral y Pinedo, hacia el puerto
- V-30: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz (Xirivella), en sentido a las instalaciones portuarias
- V-30: 2 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia el puerto
- V-30: 2 kilómetros entre el Barrio de la Luz (Xirivella) y Mislata, hacia la A-7
- V-31: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, sentido València
- CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio a la altura de Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-36: 2,5 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, hacia València
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimámet-Beniferri y Quart de Poblet, sentido V-30
