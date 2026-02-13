Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

La mañana de este viernes 13 de febrero es probablemente la más tranquila de la semana en lo que al tráfico en Valencia se refiere. Y es que, aunque se registran retenciones en las principales carreteras del área metropolitana de València, los atascos no tienen nada que ver con los registrados a principios de semana, cuando se midieron más de 62 kilómetros globales de tráfico lento.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales vías afectadas a las 8.45 horas de hoy son la V-30 y la CV-35, con varios puntos de circulación irregular. Aún así, los atascos en esos lugares no superan los tres kilómetros a diferencia de lo que ocurre normalmente en la hora punta de la mañana.

Las vías de Valencia con atascos

Las carreteras de Valencia con retenciones de tráfico esta mañana de viernes son, según la DGT, las siguientes:

Noticias relacionadas