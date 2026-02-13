Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValènciaEmbalses CVColegio TavernesPropiedades anciana alzhéimerCatenaria metroTúnel MelianaCines YelmoViviendas AlziraRenfe despido
instagramlinkedin

Tráfico

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

La DGT señala las retenciones existentes esta mañana en varias carreteras como la A-7 o la CV-35

Imagen de los atascos en la V-30, a la altura de Mislata, a primera hora de la mañana de hoy viernes.

Imagen de los atascos en la V-30, a la altura de Mislata, a primera hora de la mañana de hoy viernes. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mañana de este viernes 13 de febrero es probablemente la más tranquila de la semana en lo que al tráfico en Valencia se refiere. Y es que, aunque se registran retenciones en las principales carreteras del área metropolitana de València, los atascos no tienen nada que ver con los registrados a principios de semana, cuando se midieron más de 62 kilómetros globales de tráfico lento.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales vías afectadas a las 8.45 horas de hoy son la V-30 y la CV-35, con varios puntos de circulación irregular. Aún así, los atascos en esos lugares no superan los tres kilómetros a diferencia de lo que ocurre normalmente en la hora punta de la mañana.

Las vías de Valencia con atascos

Las carreteras de Valencia con retenciones de tráfico esta mañana de viernes son, según la DGT, las siguientes:

Noticias relacionadas

  • A-7: 2 kilómetros entre la Canyada (Paterna) y Cruz de Gracia, en sentido hacia Barcelona
  • A-3: 2 kilómetros entre el Barrio de San José Artesano y el Barrio de la Luz (Xirivella), de entrada a València
  • V-30: 1 kilómetro entre Castellar-Oliveral y Pinedo, hacia el puerto
  • V-30: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz (Xirivella), en sentido a las instalaciones portuarias
  • V-30: 2 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia el puerto
  • V-30: 2 kilómetros entre el Barrio de la Luz (Xirivella) y Mislata, hacia la A-7
  • V-31: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, sentido València
  • CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
  • CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
  • CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio a la altura de Cruz de Gracia, sentido Ademuz
  • CV-36: 2,5 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, hacia València
  • CV-30: 2 kilómetros entre Benimámet-Beniferri y Quart de Poblet, sentido V-30

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  2. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  3. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  4. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  5. La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
  6. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  7. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  8. El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

De alerta por sequía a abrir los embalses en solo dos años: el efecto de la suma de danas y borrascas

De alerta por sequía a abrir los embalses en solo dos años: el efecto de la suma de danas y borrascas

Hasta un minuto y medio de oscuridad: así será el eclipse total de sol del 12 de agosto visible desde la Comunitat Valenciana

Hasta un minuto y medio de oscuridad: así será el eclipse total de sol del 12 de agosto visible desde la Comunitat Valenciana

Baile de jefes en la diputación: PP y Ens Uneix han cambiado el 60% de la cúpula funcionarial en dos años

Baile de jefes en la diputación: PP y Ens Uneix han cambiado el 60% de la cúpula funcionarial en dos años

Ley del Suelo valenciana: Los arquitectos advierten del freno a la vivienda protegida y los promotores defienden más gestión privada

Ley del Suelo valenciana: Los arquitectos advierten del freno a la vivienda protegida y los promotores defienden más gestión privada

Escola Valenciana y Compromís cargan contra los cines Yelmo por "discriminación lingüística"

Tomás Játiva: «El título te abre la puerta; la colegiación te da respaldo»

Detenidos en Castellón tres neonazis de Núcleo Nacional por delito de odio contra musulmanes

Tracking Pixel Contents