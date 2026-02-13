Tomás Játiva: «El título te abre la puerta; la colegiación te da respaldo»

La colegiación no es un trámite administrativo más. Es, en palabras del decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) , Tomás Játiva, “el primer paso consciente para formar parte activa de una profesión, para protegerla y para crecer dentro de ella”. En un momento en el que muchos jóvenes titulados se incorporan al mercado laboral con incertidumbre, el decano lanza un mensaje claro y directo a quienes acaban de finalizar el Grado: colegiarse es una inversión en futuro.

Desde COGITI Valencia insisten en que la colegiación ofrece respaldo profesional, oportunidades reales de desarrollo y un sentimiento de pertenencia que va mucho más allá de lo estrictamente laboral. “Defender la profesión es defender a las personas que la ejercen”, subraya Játiva. “Y esa defensa solo es posible desde una estructura fuerte, cohesionada y participativa como la que ofrece el Colegio”.

Un proceso sencillo y accesible

Uno de los grandes mitos que el decano quiere desterrar es la supuesta complejidad del proceso de colegiación . “Nada más lejos de la realidad”, afirma. “Hoy colegiarse es muy sencillo y rápido, todo se puede hacer a través de nuestra web”. La documentación requerida es básica: DNI, título universitario y una fotografía. Sin trámites innecesarios ni burocracia excesiva.

Además, el factor económico no supone una barrera. Por una cuota de 25 euros al trimestre, los nuevos colegiados acceden a “un millón de servicios”, como resume gráficamente Játiva. “Es una cantidad simbólica si se compara con todo lo que el Colegio pone a su disposición desde el primer día”.

Mucho más que un Colegio

COGITI Valencia se ha consolidado como un aliado clave para el desarrollo profesional de sus colegiados. Entre los servicios más valorados destacan la formación continua, adaptada a las necesidades reales del mercado; una bolsa de trabajo activa y especializada; y asesorías técnicas, jurídicas y laborales que acompañan al profesional en todas las etapas de su carrera.

A ello se suman talleres específicos para potenciar las soft skills , cada vez más demandadas por las empresas: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo o gestión del tiempo. “La excelencia técnica es imprescindible, pero hoy no es suficiente, por eso apostamos por una formación integral que prepare a nuestros colegiados para un entorno profesional cada vez más competitivo y cambiante”, explica el decano.

La defensa de la profesión, una prioridad

Si hay un aspecto que Tomás Játiva destaca con especial énfasis es la defensa de la profesión, que el Colegio ejerce “con firmeza y sin concesiones”. Desde la interlocución con las administraciones hasta la vigilancia del intrusismo profesional, COGITI Valencia trabaja para garantizar que la labor de los ingenieros técnicos industriales sea reconocida, respetada y correctamente valorada. “Defendemos la profesión a ultranza porque detrás de cada atribución, de cada competencia, hay años de estudio, esfuerzo y responsabilidad”, afirma el decano. “Los jóvenes deben saber que el Colegio es su escudo y su voz”, resalta orgulloso Játiva.

Comunidad, ocio y cultura

Pero el Colegio no es solo formación y defensa profesional. En el último año, COGITI Valencia ha reforzado su vertiente más social y lúdica, convencido de que crear comunidad también es clave para el bienestar profesional. En esta línea nace ‘ Cultura Experience ’, una nueva serie de actividades culturales dirigida a colegiados y precolegiados.

“Queremos que nuestros miembros se conozcan, compartan experiencias y disfruten juntos de la cultura valenciana. La cultura también une, inspira y genera vínculos”, explica Játiva.

Bajo el paraguas de Cultura Experience, el Colegio propone mucho más que visitas guiadas. El programa incluye experiencias participativas en espacios emblemáticos como el Tribunal de las Aguas, la Iglesia de San Nicolás, el Museo Hortensia Herrero, otros museos de la ciudad, exposiciones temporales, rutas culturales, encuentros temáticos y nuevas propuestas que se irán incorporando progresivamente.

“El abanico será amplio y variado, para que cada colegiado encuentre actividades acordes a sus intereses, estamos trabajando en ello para agradar a todas las edades”, señala el decano. Además, el programa nace con vocación abierta y participativa. Desde COGITI Valencia animan a los colegiados a proponer visitas, rutas, experiencias gastronómicas, escapadas culturales o cualquier idea que pueda enriquecer la oferta.

“Escuchamos a nuestros colegiados y tendremos en cuenta todas las sugerencias. Queremos un programa hecho por y para ellos”, asegura Játiva con una sonrisa.

Afterworks, naturaleza y experiencias

Cultura Experience se suma a otras iniciativas de carácter más distendido que ya están en marcha, como excursiones por la naturaleza, afterworks con catas o encuentros informales que favorecen el networking en un ambiente relajado. “Las relaciones profesionales más sólidas muchas veces nacen fuera del despacho”, recuerda el decano.

El mensaje final de Tomás Játiva es directo: “A los jóvenes que acaban de terminar el Grado les digo que no lo duden. Colegiarse es dar un paso adelante, es sentirse acompañado y protegido desde el primer momento”. Para el decano, el Colegio no es una institución lejana, sino una herramienta viva al servicio de sus miembros. “En COGITI Valencia creemos que la profesión se fortalece cuando se comparte, que la cultura se disfruta más en comunidad y que el futuro se construye juntos. Por eso les esperamos con las puertas abiertas”, concluye.

Noticias relacionadas

En un contexto profesional cada vez más exigente y cambiante, COGITI Valencia se posiciona como un punto de apoyo esencial para los ingenieros técnicos industriales desde el inicio de su carrera. La colegiación no solo ofrece servicios, formación y oportunidades, sino también protección, voz y pertenencia. Como subraya su decano, Tomás Játiva, “cuando los profesionales caminan juntos, la profesión avanza”. Un mensaje claro para las nuevas generaciones: colegiarse no es el final del camino universitario, sino el verdadero comienzo de una trayectoria profesional sólida, compartida y con futuro.