UGT convoca una semana de huelga en los centros de Cruz Roja en València

Desde UGT Serveis Públics del País Valencià han convocado una semana de huelga general en los centros de Cruz Roja de la Comunitat Valenciana y acusan a la organización de incumplir la reforma laboral al no pagar los salarios mínimos a la plantilla y de bloquear las negociaciones de los convenios colectivos de empresa. Los paros serán de una hora, entre las 12:00 y las 13:00 horas en las provincias de Alicante, Castellón y València.

La convocatoria de huelga comenzará el lunes 23 de febrero y durará hasta el viernes 27. Tal como han informado desde UGT, esta se promueve por el incumplimiento de Cruz Roja de la reforma laboral de 2021 en sus centros de trabajo de la Comunitat Valenciana. Asimismo, las negociaciones para la renovación y adaptación a la normativa vigente de los convenios colectivos de empresa están resultando infructuosas.

Incumplimiento de la reforma laboral del

Según las acusaciones del sindicato, la entidad está vulnerando lo dispuesto en el Decreto-ley 32/2021, que eliminó la prioridad del convenio de empresa en materia salarial, y está pagando a sus trabajadores sueldos inferiores a lo que dicta el covenio del sector, incumpliendo así la ley vigente.

Las comisiones negociadoras de los tres convenios colectivos de empresa provinciales de la Cruz Roja en la Comunitat Valenciana están tratando de negociar la revisión de los mismos tras la finalización de su vigencia, pero, tal como expresa el sindicato, la organización "se niega de manera persistente" a ajustar los salarios. Begoña Lobo, delegada de UGT y presidenta del comité de empresa de València, apunta que "la empresa demuestra de forma evidente su falta de voluntad para negociar y para alcanzar un acuerdo de buena fe, incumpliendo su obligación legal de aplicar la reforma laboral”.

Por su parte, Jorge Soriano, coordinador de atención social de UGT Serveis Públics-PV, explica que, desde el sindicato, "no entendemos que el ministerio valide que una entidad protegida por el Estado incumpla la reforma laboral, así como que no entendemos que las auditorías externas de Cruz Roja puedan resultar favorables no cumpliendo con los salarios mínimos sectoriales en toda España". La protección del Estado de Cruz Roja corresponde al Ministerio de Derechos Sociales.

El objetivo de la huelga propuesta por UGT es que la Cruz Roja Española ajuste los salarios recogidos en sus convenios de manera inmediata a los salarios establecidos en el ámbito sectorial y que cumplan así la normativa laboral vigente. Además, el sindicato exige que la organización negocie "de buena fe" la renovación de los convenios colectivos de empresa de las provincias de Alicante, Castellón y València, retirando su propuesta de no negociar la revisión de estos