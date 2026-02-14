Los dos trenes de Renfe atrapados por el viento vuelven a circular tras retirar los árboles caídos en la vía
Los convoyes han tenido que esperar más de dos horas en las vías debido a la presencia de árboles en el trazado y a un incendio ocurrido en Alcalà de Xivert
Al menos dos trenes, un Euromed y un Alvia, han permanecido detenidos en mitad de la vía durante más de dos horas debido al fuerte viento que sopla en la zona y a un incendio desatado muy cerca del lugar de paso de los convoyes, tal como confirman fuentes de Renfe, que ha suspendido todos los servicios de larga y media distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña, así como la alta velocidad entre València y Castellón.
El tren Euromed se ha parado en la vía dentro del término municipal de l'Aldea, en la comarca tarraconense del Baix Ebre. El convoy ha salido esta mañana de Barcelona y se dirigía a València. No podía continuar su trayecto debido a la presencia de árboles derribados por el viento en la vía férrea y ante el peligro que supone un incendio declarado en Alcalà de Xivert.
A las 12.11 minutos de esta mañana de sábado, el Euromed por fin ha reanudado el servicio "con 163 minutos de demora", una vez que se han retirado de la vía los árboles que interrumpían el paso ferroviario y se ha extinguido el incendio.
Este no ha sido el único servicio de Renfe atrapado por estas circunstancias, ya que un tren Alvia entre Barcelona y Cádiz también se tenido que parar cerca de Vinaròs. El convoy debía esperar a que se reanudase el tráfico en la zona para poder continuar su camino.
Tras el paso del Euromed, el Alvia ha podido retomar la circulación y pasadas las 12.30 ya se dirigía a su destino.
