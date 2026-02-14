Un SAMU de camino a una emergencia atropella a un chico de 19 años en patinete en València
El incidente se ha producido a las 14.55 horas en la avenida de Tres Forques
Un varón de 19 años, que circulaba en patinete en València, ha sido atropellado por un vehículo este mediodía; concretamente por un SAMU que se desplazaba a atender a una Emergencia. El incidente se ha producido en la avenida Tres Forques a la altura del cruce con Maestro Bellver pasadas las 14.30 horas de este sábado. El aviso en el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) ha entrado a las 14.55 horas.
Hasta el lugar del incidente se ha desplazado una unidad del soporte vital básico, que ha trasladado al varón al hospital General de València, muy cercano al lugar del incidente. Según fuentes del CICU, el joven sufre un traumatismo cráneo-encefálico, aunque su situación no es grave. Se trata de un herido calificado de leve.
