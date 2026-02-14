El CTAV reúne a la profesión en el Roig Arena y refuerza su protagonismo

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) celebró este pasado viernes 13 de febrero la 6ª edición de la Noche de la Arquitectura en el Roig Arena, obra de los estudios HOK y ERRE, consolidando este espacio como el gran foro anual de la profesión en la provincia de Valencia, con la asistencia de cerca de 900 entre arquitectos acompañantes y representantes institucionales.

El encuentro contó con el apoyo de 40 empresas patrocinadoras, que hicieron posible una de las convocatorias más numerosas de la historia reciente del colegio y reafirmaron el papel del CTAV como referente del sector arquitectónico valenciano.

Marina Sender, presidenta CTAV ofreciendo discurso. / CTAV

Marina Sender, presidenta del CTAV, subrayó que esta edición llega «en un momento clave para la profesión, en el que la arquitectura debe estar en el centro de las decisiones sobre ciudad, vivienda y emergencia climática, y en el que el colegio debe seguir siendo soporte real para los colegiados e interlocutor activo ante las administraciones y la sociedad valenciana».

Siete equipos seleccionados de la Muestra en sus 7 categorias seleccionadas con sus láminas de reconomiento. / CTAV

Durante el evento se llevó a cabo un reconocimiento a las mejores obras de la arquitectura valenciana reciente gracias a la votación de los propios profesionales. Se trata de la Exposición de Arquitectura Reciente en Valencia 2023-2024-2025, con 150 obras de 120 arquitectos, que refuerza la vocación del CTAV de reconocer el trabajo de sus colegiados y de proyectar la mejor arquitectura valenciana ante la sociedad.

Marina Sender y Pablo Peñin de CTAV, junto con Jose Martí y Amparo Roig de Estudio ERRE. / CTAV

Amparo Roig y Jose Martí, socios de ERRE, el estudio de arquitectura responsable del diseño del ROIG ARENA junto a HOK, expresaron con emoción: «No hay mayor reconocimiento para nosotros que haber celebrado la Noche de la Arquitectura aquí, un espacio pensado para disfrutar del espectáculo los 365 días del año, donde la esencia de nuestra ciudad se vive y se comparte, y que realmente esperamos que todos podáis sentir como propio».

Cena de Gala de la Noche de la Arquitectura en Roig Arena. / CTAV

Encuentro estratégico

El acto en el Roig Arena combinó visita guiada por las terrazas, aperitivo en pista, cena y música en directo, y estuvo conducido por el humorista Eugeni Alemany. El núcleo institucional fue la entrega del Premio CTAV al Fomento de la Arquitectura al Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), recogido por Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Vivienda, y Begoña Serrano, directora del IVE, en reconocimiento a su apoyo continuado al trabajo diario de los colegiados y al despliegue técnico y humano realizado con motivo de la dana. «Agradecemos sinceramente este reconocimiento del CTAV, que coincide con el 40 aniversario del IVE. Todo esto es posible gracias al compromiso especial del patronato, que reúne a todos los agentes del sector, y de nuestro equipo», destacó Serrano.

Entrega del Premio Fomento Arrquitectura a IVE. / CTAV

«La Noche de la Arquitectura se consolida como una cita estratégica para reforzar la cohesión de la profesión y para proyectar, desde el CTAV, una voz fuerte y coordinada en la defensa de la arquitectura y de la ciudad», señaló Pablo Peñin, secretario del CTAV.