Vaivén
La declaración de "amor" de Juanfran Pérez Llorca en San Valentín escrita por el PSPV
Los socialistas han aprovechado la celebración de San Valentín para enviarle unas flechas de Cúpido 'envenenadas' al president
Quien podría imaginarse que una declaración de amor tuviera como protagonistas al PSPV-PSOE y el president Juanfran Pérez Llorca. Las críticas políticas entre los dos grandes partidos en la Comunitat Valenciana son constantes y, aunque la tensión ha caído con la salida de Carlos Mazón del Consell, las relaciones entre rojos y azules invitan a descartar una posible gran coalición en el futuro próximo.
Pero los socialistas han aprovechado este 14 de febrero, Día de San Valentín, día de los enamorados, para escribir la que sería la declaración política de Pérez Llorca a sus "grandes amores"; un término usado por el PSPV-PSOE como sinónimo de grandes prioridades del president.
Estas son las siguientes: los recortes en derechos, la educación privada, los nostálgicos del franquismo, los pelotazos urbanísticos, la especulación y, por último, el considerar a los pacientes como clientes.
