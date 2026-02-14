El exgerente de una empresa pública admite que accedió en marzo o abril a los vídeos que Emergencias ocultó once meses a la jueza de la dana

El exgerente de la Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias (Sgise) Raúl Quilez, admitió ayer ante la jueza de la dana que tuvo acceso en marzo de 2025 a los vídeos grabados por una productora de Castelló para la Sgise durante el 29 de octubre y que la Conselleria de Emergencias eludió enviar al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja hasta principios de octubre de 2025. Con el dato añadido de que la persona de la Conselleria de Emergencias que certificó en marzo a la jueza de la dana que no existían vídeos del Cecopi fue la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez Rodrigo, casada con Raúl Quilez.

El actual director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, declaró ayer como testigo en la causa de la dana por su asistencia a la decisiva reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre (29-O) donde se decidió el envío de las alertas (20.11 y 20.57 horas) y la movilización de la UME (Unidad militar de emergencias( y el resto de efectivos. Una reunión en la que, según defendió, fue "un convidado de piedra".

Raúl Quilez era fue el director gerente de la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) de julio de 2024 a mayo de 2025, para quien la productora de Castelló, Envidea, grabó las imágenes del Cecopi. La empresa audiovisual estaba contratada por la Sgise desde el 9 de agosto de 2021. Un servicio que se prorroga anualmente por un plazo máximo de cinco años. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, admitió el 15 de septiembre de 2025 la existencia de las imágenes grabadas del Cecopi que se ocultaron durante once meses. Y que trascendieron después de que RTVE emitiera el audio y las imágenes de un vídeo del Cecopi, grabado con el compromiso de distribuirlo como mudo. "Si hay solicitud de la jueza [de la dana] se buscarán estos recursos para ponerlos a disposición" del juzgado de Catarroja, aseguró el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el 15 de septiembre.

En su declaración de ayer, Raúl Quilez justificó que "ya no era gerente de la Sgise" cuando el juzgado pidió a RTVE y À Punt los videos grabados el 29 de octubre. En respuesta a las preguntas del abogado Manolo Mata (acusación popular en nombre de ACPV y particular de un lesionado), Quilez admitió que pidió los videos del día de la dana "en febrero de 2025 y se me entregan los videos de la zona de Carlet". Y después ha señalado que "a posteriori me dicen que hay otra serie de recursos gráficos que yo no sabía y los pido a Envidea y los veo en abril". Aunque en respuesta al abogado de Compromís, Armando Galán, ha asegurado que recibió los vídeos "a finales de marzo". Quílez abandonó la Sgise en mayo de 2025, para ser director general de Innovación en Emergencias

Las fechas son importantes porque la Conselleria de Emergencias negó a la jueza de la causa de la dana y al grupo parlamentario socialista en las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general" del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) en marzo y septiembre de 2025.

Emergencias en marzo: "No consta soporte documental alguno"

La Conselleria de Emergencias negó durante meses que existieran grabaciones del Cecopi. La primera vez lo expresó formalmente en un escrito dirigido a la jueza de la dana el 4 de marzo de 2025. "El Cecopi no es un órgano colegiado a los efectos de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público [por lo que] no se dispone de la figura del secretario/a, no se levantan actas, ni se graban sus sesiones. Es por ello que no consta soporte documental alguno", certificó en un escrito la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez Rodrigo.

Respuesta de Valderrama el 4 de septiembre

Muñoz y la diputada Alicia Andújar preguntaron a Valderrama en su día por registro de entrada sobre posibles vídeos del Cecopi, el órgano gestor de la emergencia. El conseller contestó el 4 de septiembre que al tratarse de "un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el cual se integran los mandos de las diferentes Administraciones" y que no tiene "naturaleza de órgano colegiado", no dispone "de actas formales ni grabaciones de carácter general". Aunque unas semanas después tuvo que admitir que sí existían las imágenes del Cecopi, aunque justificó que eran "recursos periodísticos".

Noticias relacionadas

Detalles por los que se interesó la jueza de la dana al preguntar por este baile de fechas y la ocultación de los vídeos hasta que "afortunadamente" los publicó RTVE. "Yo en esas fechas no sabía que esos videos existieran, no son videos oficiales, no son videos del Cecopi, yo lo supe meses después", respondió a la magistrada, según fuentes conocedoras de su declaración.