Fuertes rachas de viento obligan a los bomberos de Gandia a retirar la cruz de una iglesia en la Safor
Los bomberos de Gandia actuaron en l’Alqueria de la Comtessa para retirar la cruz de la iglesia ante el peligro de desprendimiento por las fuertes rachas de viento.
Los bomberos de Gandia han retirado la cruz de la iglesia de l’Alqueria de la Comtessa por el riesgo de caída a consecuencia de las fuertes rachas de viento que también se están registrando en la comarca de la Safor.
“En el episodio de vientos, la prioridad es prevenir daños a transeúntes y usuarios de la vía pública, retirando elementos de peligro”, ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales. “En l’Alqueria de la Comtessa los bomberos de Gandia han retirado la cruz de la iglesia, que amenazaba con caer”, han añadido.
Los operarios han subido con una grúa hasta lo alto del templo, en cuya fachada se encuentra la cruza de metal que amenezaba con caer.
Veinticinco servicios
En lo que va de sábado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valenciana se ha movilizado para 25 servicios relacionados con el temporal de viento, la mayoría de ellos por retiradas de árboles en lugares de toda la provincia como Sellent o Alpuente.
También han intervenido en la extinción de incendios como el registrado desde el viernes en Xeraco.
