Fuertes vientos obligan a los bomberos de Valencia y Castelló a intervenir en un centenar de incidentes
Las fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana han afectado a todas las comarcas, con máximas de 131 kilómetros por hora en Villena y 122 en Xixona y Confrides
EFE
Los bomberos de los consorcios provinciales de Valencia y Castelló han actuado en cerca de un centenar de incidentes provocados por las fuertes rachas de viento que se están registrando este sábado en la Comunitat Valenciana, la mayoría para la retirada de árboles caídos o el aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.
El consorcio provincial de bomberos de Castelló ha informado de que, hasta las 11:00 horas, se han movilizado a un total de 45 servicios relacionados con el viento en la provincia, que se encuentra en alerta roja por rachas de más de 140 kilómetros por hora.
Retiradas de árboles y objetos
Del total de actuaciones, 21 han correspondido a la retirada de árboles caídos y 24 a la retirada o aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.
Ante esta situación, el consorcio ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y limite las actividades al aire libre mientras persistan las fuertes rachas de viento.
Informa asimismo de que ha reforzado su dispositivo en los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, y ha activado efectivos de forma presencial en los cinco parques de bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta.
También se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística (UML) y la totalidad de las 20 unidades de bomberos.
Actuaciones en Valencia y Alicante
En la provincia de Alicante, los bomberos del consorcio han atendido un total de 37 servicios relacionados con el episodio de fuertes vientos que afecta a toda la provincia, sin que se hayan registrado heridos ni incidentes de gravedad.
Todas las comarcas se han visto afectadas por el temporal, que ha dejado rachas máximas de 131 kilómetros por hora en Villena y de hasta 122 kilómetros por hora en Xixona y Confrides, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).
La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de elementos constructivos, así como farolas, semáforos, carteles y tendidos de suministro.
El la provincia de Valencia los bomberos habían asistido, hasta primera hora de la mañana, seis avisos por el viento, a la espera de nuevas actualizaciones de datos.
